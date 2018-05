LAKEWOOD | Aurora boys and girls qualifiers for championship track finals on the final day of the Class 5A/4A state track & field meet, scheduled to be contested (weather permitting) on May 19, 2018, at Jefferson County Stadium:

2018 AURORA CLASS 5A/4A STATE TRACK MEET FINALISTS

9:40 a.m.: 5A Girls 100 meter hurdles — Jaiden Paris (Cherokee Trail), Kylie Davis (Regis Jesuit), Diondra Wilborn (Hinkley), Kameryn Brown (Grandview), Zeaniah Wedgeworth (Overland)

10 a.m.: 5A Boys 110 meter hurdles — Joel Nyatusah (Overland), Zion Gordon (Regis Jesuit), Darrius Gaw (Smoky Hill), Ian Gray (Cherokee Trail)

10:50 a.m.: 5A Girls 100 meter dash — Taylor Watson (Cherokee Trail), Sydnee Larkin (Cherokee Trail), Julyah Wilson (Overland), Zeaniah Wedgeworth (Overland)

10:53 a.m.: 5A Boys 100 meter dash — Elijah Williams (Gateway), Zion Gordon (Regis Jesuit), Colby Murray (Overland), Aaron Harris (Grandview)

11:30 a.m.: 4A Girls 400 meter dash — Kamryn Scott (Vista PEAK)

11:50 a.m.: 5A Girls 400 meter dash — Lily Williams (Grandview), Jasmine Bowman (Rangeview), Kaitlyn Mercer (Grandview)

11:53 a.m.: 5A Boys 400 meter dash — AJ Smallwood (Regis Jesuit), Elijah Williams (Gateway), Corey Corbin (Eaglecrest)

1:10 p.m.: 4A Girls 200 meter dash — Raina Branch (Vista PEAK)

1:34 p.m.: 5A Girls 200 meter dash — Taylor Watson (Cherokee Trail), Sydnee Larkin (Cherokee Trail), Sierra Arceneaux (Hinkley), Julyah Wilson (Overland)

1:38 p.m.: 5A Boys 200 meter dash — Elijah Williams (Gateway), Colby Murray (Overland)

2:10 p.m.: 5A Girls 300 meter hurdles — Kylie Davis (Regis Jesuit), Jaiden Paris (Cherokee Trail), Amelia Johannes (Smoky Hill)

2:30 p.m.: 5A Boys 300 meter hurdles — Dillon Andrews (Cherokee Trail), Oscar Sarabia (Hinkley), Zion Gordon (Regis Jesuit), Darrius Gaw (Smoky Hill), Tanner Callister (Grandview)

2:45 p.m.: 5A Girls 1,600 meter run — Kaitlyn Mercer (Grandview), Isalina Colsman (Regis Jesuit)

3:35 p.m.: 5A Girls 4×100 meter relay — Cherokee Trail, Overland, Rangeview, Smoky Hill, Hinkley

3:40 p.m.: 5A Boys 4×100 meter relay — Rangeview, Smoky Hill

5:10 p.m.: 5A Girls 4×400 meter relay — Smoky Hill, Grandview

5:18 p.m.: 5A Boys 4×400 meter relay — Smoky Hill

Field events (pushed back an hour by weather)

9:30 a.m.: 5A boys triple jump — Anthony Peters (Cherokee Trail), Daiquan Hill (Gateway), Richard Safoah (Gateway), Dawson Spann (Cherokee Trail), Alec Payne (Smoky Hill), Jeordon Holmes (Cherokee Trail)

9:30 a.m.: 5A girls shot put — Leilah Vigil (Grandview), Eva West (Hinkley)

11:30 a.m.: 5A boys shot put — Tama Tuitele (Regis Jesuit), Barrett Miller (Eaglecrest), Kyante Christian (Eaglecrest)

Noon: 5A girls triple jump — Sydnee Larkin (Cherokee Trail), Christine Bailey (Smoky Hill), Hailey Harris (Regis Jesuit), Chian DeLoach (Cherokee Trail), Melody Nwagwu (Grandview)