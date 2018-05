AURORA | The list of boys qualifiers for the 2018 Class 5A & 4A state track & field meets scheduled for May 17-19, 2018, at Jefferson County Stadium. Athletes may be scratched from events when official heat sheets come out:

Courtney Oakes is Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or [email protected]: @aurorasports. FB: Sentinel Prep Sports

2018 AURORA CLASS 5A/4A TRACK STATE QUALIFIERS (BOYS)



CHEROKEE TRAIL: Dillon Andrews (300 meter hurdles); Andrew Forbes (pole vault); Ian Gray (110 meter hurdles); Jeordan Holmes (long jump, triple jump) ; Dylan James (high jump, long jump) ; Anthony Peters (long jump, triple jump) ; Dawson Spann (long jump, triple jump) ; Bobby Williams (400 meters); Relays: 4×100, 4×200

EAGLECREST: Mason Brown (3,200 meters); Kyante Christian (shot put, discus) ; Corey Corbin (400 meters); Barrett Miller (shot put) ; Kenny Wantings (200 meters); Langston Williams (400 meters, long jump); Relays: 4×100, 4×400

GATEWAY: Michkaleke Baker (long jump); Daiquan Hill (long jump, triple jump) ; Richard Safoh (triple jump) ; Elijah Williams (100 meters, 200 meters)

GRANDVIEW: Tanner Callister (110 meter hurdles, 300 meter hurdles) ; Anthony Down (110 meter hurdles) ; Aaron Harris (100 meters, long jump) ; Brandy Okeke (discus); Ben Peyton (400 meters); Dayne Prim (high jump) ; Relays: 4×100, 4×200, 4×400, 4×800

HINKLEY: Bright Baafi (long jump); Angel Heredia (300 meter hurdles) ; Oscar Sarabia (300 meter hurdles); Kyrese Spradley (300 meter hurdles)

OVERLAND: Abdi Abade (800 meters) ; Nathan Ansah (100 meters) ; Colby Murray (100 meters, 200 meters); Joel Nyatusah (100 meters, 200 meters, 110 meter hurdles); Lacina Sangare (high jump) ; Relays: 4×100, 4×200

RANGEVIEW: Tesamichael Wilson (800 meters) ; Relays: 4×100, 4×200

REGIS JESUIT: Zion Gordon (100 meters, 110 meter hurdles, 300 meter hurdles); AJ Smallwood (200 meters, 400 meters); Tama Tuitele (shot put, discus) ; Relay: 4×100

SMOKY HILL: Darrius Gaw (110 meter hurdles, 300 meter hurdles); Nicholas Manning (pole vault) ; Alec Payne (triple jump) ; Relays: 4×100, 4×200, 4×400