LAKEWOOD | Girls finals results involving Aurora teams or athletes on Day One of the 2018 Class 5A/4A state track meet contested on May 17, 2018, at Jefferson County Stadium. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2018 CLASS 5A/4A GIRLS STATE TRACK MEET RESULTS, DAY ONE



3,200 meter run: 1. Jenna Fitzsimmons (Mountain Vista), 10 minutes, 35.09 seconds; 2. Brynn Siles (Legacy), 10:39.30; 3. Claudia Burgess (Boulder), 11:00.30; 4. Katelyn Mitchem (Broomfield), 11:06.60; 5. Lina Corrales (Douglas County), 11:12.18; 6. Kyla Ramsey (Rampart), 11:14.31; 7. Sarah O’Sullivan (Mountain Vista), 11:16.72; 8. Ivy Gonzales (Broomfield), 11:17.93; 9. Caroline Eck (Mountain Vista), 11;23.53; Aurora results: 10. Isalina Colsman (Regis Jesuit), 11:25.79; 14. Caitlin McConnell (Cherokee Trail), 11:42.19

4×800 meter relay: 1. Broomfield, 9 minutes, 16.33 seconds; 2. Mountain Vista, 9:23.15; 3. Cherry Creek, 9:33.96; 4. Fairview, 9:36.34; 5. Douglas County, 9:39.26; 6. Monarch, 9:40.53; 7. ThunderRidge, 9:42.79; 8. Coronado, 9:43.17; 9. CHEROKEE TRAIL (Abby Snogren, Caitlin McConnell, Madison Gibson, Soonhee Han), 9:43.34; Other Aurora result: 14. Regis Jesuit (Isalina Colsman, Clare Davidson, Sydney Lundquist, Kelly Grubaugh), 9:57.44

Pole vault: 1. Mia Manson (Monarch), 12 feet, 6 inches; 2. Tameryn Cornell (Rock Canyon), 12-3; 3. Lauren Jarossy (Legend), 11-9; 4. Heidi Liles (Monarch), 11-9; 5. Morgan Adsit (Douglas County), 11-6; 6. Ana George (Cherry Creek), 11-0; 7. Erin Joost (Chaparral), 11-0; 8. Gabrielle Varela (Cherry Creek), 11-0; 9. Isabella Mondragon (Mountain Range), 10-6

Discus: 1. Gabriella McDonald (Rocky Mountain), 148 feet, 2 inches; 2. Morgan Stewart (Fossil Ridge), 130-2; 3. Amber Gustason (Mountain Range), 127-1; 4. Elena Opp (Highlands Ranch), 123-3; 5. Sarah Sams (Douglas County), 122-4; 6. Amanda Opp (Lakewood), 121-8; 7. Taylor Cruz (Columbine), 119-3; 8. Anna Whyrick (Greeley West), 119-3; 9. Anna Holland (Rocky Mountain), 117-8

Long jump: 1. SYDNEE LARKIN (CHEROKEE TRAIL), 18 feet, 11 1/4 inches; 2. CHIAN DELOACH (CHEROKEE TRAIL), 18-6 1/2; 3. Teagan Zwaanstra (ThunderRidge), 18-0 3/4; 4. Aumni Ashby (Cherry Creek), 17-9; 5. AYANA BROWN (RANGEVIEW), 17-7 1/4; 6. Abigail Tamminga (Legend), 17-3 1/4; 7. CHRISTINE BAILEY (SMOKY HILL), 17-2 3/4; 8. Maria Chapman (Boulder), 17-1 1/4; 9. KYLEE HARR (GRANDVIEW), 17-0 1/2; Other Aurora results: 12. Kierra Arceneaux (Hinkley), 16-9 1/2; 17. Melody Nwagwu (Grandview), 15-9

4A High jump: 1. Rylee Anderson (Silver Creek), 5 feet, 7 1/2 inches; 2. RAINA BRANCH (VISTA PEAK), 5-7 1/2; 3. Taylor James (Niwot), 5-5; 4. Shayla Padilla (Pueblo West), 5-4 1/2; 5. Savannah Martin (Standley Lake), 5-2 1/2; 6. Alyssa McConnell (Durango), 5-2 1/2; T7. MIKAYLA JONES (VISTA PEAK), 5-0 1/2; T7. Rhyan Moore (Pueblo West), 5-0 1/2; T7. Raquel Reese (Roosevelt), 5-0 1/2