LAKEWOOD | Boys results involving Aurora teams or athletes on Day One of the 2018 Class 5A/4A state track meet contested on May 17, 2018, at Jefferson County Stadium. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2018 CLASS 5A/4A BOYS STATE TRACK MEET RESULTS, DAY ONE (BOYS)

3,200 meter run: 1. Michael Mooney (Broomfield), 9 minutes, 12.97 seconds; 2. Harrison Scudamore (Denver East), 9:13.92; 3. Easton Allred (Rock Canyon), 9:15.36; 4. Austin Vancil (Dakota Ridge), 9:22.30; 5. Chris Theodore (Rock Canyon), 9:22.49; 6. Charlie Perry (Monarch), 9:25.20; 7. Connor McCabe (Rampart), 9:26.91; 8. Sadio Fenner (Rampart), 9:30.70; 9. Isaac Russo (Monarch), 9:32.45; Aurora results: 12. Mason Brown (Eaglecrest), 9:36.79

4×800 meter relay: 1. Mountain Vista, 7 minute, 49.38 seconds; 2. Legend, 7:52.10; 3. Arvada West, 8:01.67; 4. Highlands Ranch, 8:02.31; 5. Coronado, 8:02.61; 6. Fountain-Fort Carson, 8:03.50; 7. Monarch, 8:03.69; 8. Rock Canyon, 8:04.28; 9. Heritage, 8:04.64; Aurora results: 15. Grandview (Caleb Randoloph, Matt Vafides, Colton Gates, Jordan Craig), 8:11.67

Pole vault: 1. Max Manson (Monarch), 17 feet, 3 1/2 inches (5A state meet record, previous 17-3 by Aurora Central’s Pat Manson in 1986); 2. Cole Rowan (Monarch), 15-8; 3. Connor Quinlan (Chaparral), 15-5; 4. Samuel Godwin (Broomfield), 14-8; 5. Justin Sandberg (Chaparral), 14-2; 6. Alex Argust (Cherry Creek), 14-2; 7. Dylan Rodgers (Boulder), 14-2; 8. Tyler Forbes (Legend), 13-8; 9. Travis Thomas (Legend), 13-8; Aurora results: T10. Nicholas Manning (Smoky Hill), 13-2; T14. Andrew Forbes (Cherokee Trail), 12-8

High jump: 1. Jequan Hogan (Fountain-Fort Carson), 6 feet, 8 inches; 2. Caden Olson (Fruita Monument), 6-6; 3. Brant Killmon (Horizon), 6-4; T4. Tre Teague (Douglas County), 6-4; T4. Camden Dudley (Castle View), 6-4; 6. Camron Dunfee (Douglas County), 6-4; 7. Connor McGraw (Bear Creek), 6-4; 8. Jonathon Lewis (Highlands Ranch), 6-2; 9. Cameron Brady (Castle View) 1; Aurora results: T13. Dayne Prim (Grandview), 6-0; Lacina Sangare (Overland) and Dylan James (Cherokee Trail), no height

Discus: 1. Jawuan Tate (Fountain-Fort Carson), 158 feet, 9 inches; 2. Drake Nugent (Highlands Ranch), 157-1; 3. Philip Jordan (Cherry Creek), 156-9; 4. Charles Broomfield (Coronado), 155-9; 5. Tyler Nelson (Douglas County), 155-5; 6. BRANDY OKEKE (GRANDVIEW), 150-8; 7. KYANTE CHRISTIAN (EAGLECREST), 147-2; 8. Clayton Castro (Fort Collins), 146-5; 9. Hayden Riley (Fort Collins), 144-10; Other Aurora result: 13. Tama Tuitele (Regis Jesuit), 136-7

Long jump: 1. Micaylon Moore (Fort Collins), 22 feet, 10 1/4 inches; 2. DAWSON SPANN (CHEROKEE TRAIL), 22-7 1/4; 3. Jequan Hogan (Fountain-Fort Carson), 22-7; 4. Tim Schwantes (Bear Creek), 22-3 3/4; 5. Tre Teague (Douglas County), 22-0 1/2; 6. Allam Bushara (Fort Collins), 21-7 1/4; 7. JEORDON HOLMES (CHEROKEE TRAIL), 21-4; 8. Zach Weinmaster (Loveland), 20-10 3/4; 9. Justin Alter (Cherry Creek), 20-10 1/2; Other Aurora results: 10. Dylan James (Cherokee Trail), 20-10 1/4; 11. Bright Baafi (Hinkley), 20-8 1/2; 12. Aaron Harris (Grandview), 20-8 1/4; 13. Michkaleke Baker (Gateway), 20-6 3/4; 14. Daiquan Hill (Gateway), 20-5 3/4; 16. Langston Williams (Eaglecrest), 20-2; 17. Anthony Peters (Cherokee Trail), 20-2