LAKEWOOD | The schedule of events for the Class 5A-1A state track meet May 17-19, 2018, at Jefferson County Stadium (weather permitting):

Courtney Oakes is Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or [email protected] Twitter: @aurorasports. FB: Sentinel Prep Sports

CLASS 5A-1A STATE TRACK MEET SCHEDULE

Thursday, May 17

Track events (prelims unless otherwise noted): Morning session — 8:30 a.m.: 5A Sprint Medley Relay (prelims); 8:45 a.m.: 4A Sprint Medley Relay (prelims); 9 a.m.: 5A Girls 100 meter dash (prelims); 9:05 a.m.: 5A Boys 100 meter dash (prelims); 9:10 a.m.: 4A Girls 100 meter dash (prelims); 9:15 a.m.: 4A Boys 100 meter dash (prelims); 9:20 a.m.: 5A Girls 3,200 meter run (FINAL); 9:35 a.m.: 5A Boys 3,200 meter run (FINAL); 9:50 a.m.: 5A Girls 4×200 meter relay (prelims); 10 a.m.: 5A Boys 4×200 meter relay (prelims); 10:10 a.m.: 4A Girls 4×200 meter relay (prelims); 10:20 a.m.: 4A Boys 4×200 meter relay (prelims); 10:30 a.m.: 5A Girls 100 meter hurdles (prelims); 10:35 a.m.: 4A Girls 100 meter hurdles (prelims); 10:40 a.m.: 5A Boys 110 meter hurdles (prelims); 10:45 a.m.: 4A Boys 110 meter hurdles (prelims); 11 a.m.: 5A Girls 400 meter dash (prelims); 11:08 a.m.: 5A Boys 400 meter dash (prelims); 11:15 a.m.: 4A Girls 400 meter dash (prelims); 11:23 a.m.: 4A Boys 400 meter dash (prelims); 11:35 a.m.: 5A Girls 4×800 meter relay (FINAL); 11:50 a.m.: 5A Boys 4×800 meter relay (FINAL); 12:05 p.m.: 4A Girls 4×800 meter relay (FINAL); 12:20 p.m.: 4A Boys 4×800 meter relay (FINAL); 12:35 p.m.: 100 meter Paralympics race; 12:50 p.m.: 5A Girls 200 meter dash (prelims); 12:55 p.m.:5 A Boys 200 meter dash (prelims); 1 p.m.: 4A Girls 200 meter dash (prelims); 1:05 p.m.: 4A Boys 200 meter dash (prelims) BREAK

Afternoon session — 2 p.m.: 3A Girls 800 Sprint Medley Relay (prelims); 2:10 p.m.: 2A Girls Sprint Medley Relay (prelims); 2:25 p.m.: 3A Girls 100 meter dash (prelims); 2:30 p.m.: 3A Boys 100 meter dash (prelims); 2:35 p.m.: 2A Girls 100 meter dash (prelims); 2:40 p.m.: 2A Boys 100 meter dash (prelims); 2:45 p.m.: 100 meter Wheelchair Race; 3:05 p.m.: 3A Girls 4×200 meter relay (prelims); 3:15 p.m.: 3A Boys 4×200 meter relay (prelims); 3:25 p.m.: 2A Girls 4×200 meter relay (prelims); 3:35 p.m.: 2A Boys 4×200 meter relay (prelims); 3:45 p.m.: 3A Girls 100 meter hurdles (prelims); 3:50 p.m.: 2A Girls 100 meter hurdles (prelims); 3:55 p.m.: 3A Boys 110 meter hurdles (prelims); 4 p.m.: 2A Boys 110 meter hurdles (prelims); 4:15 p.m.: 3A Girls 4×800 meter relay (FINAL); 4:30 p.m.: 3A Boys 4×800 meter relay (FINAL); 4:45 p.m.: 2A Girls 4×800 meter relay (FINAL); 5 p.m.: 2A Boys 4×800 meter relay (FINAL); 5:15 p.m.: 1A Girls 3,200 meter run (FINAL); 5:35 p.m.: 1A Boys 3,200 meter run (FINAL); 5:50 p.m.: 3A Girls 200 meter dash (prelims); 5:55 p.m.: 3A Boys 200 meter dash (prelims); 6 p.m.: 2A Girls 200 meter dash (prelims); 6:05 p.m.: 2A Boys 200 meter dash (prelims); 6:15 p.m.: 3A Girls 3,200 meter run (FINAL); 6:30 p.m.: 3A Boys 3,200 meter run (FINAL); 6:50 p.m.: 3A Girls 400 meter dash (prelims); 6:58 p.m.: 3A Boys 400 meter dash (prelims); 7:05 p.m.: 2A Girls 400 meter dash (prelims); 7:13 p.m.: 2A Boys 400 meter dash (prelims)

Field events — 8:30 a.m.: 5A boys pole vault, 5A girls long jump, 5A boys high jump, 5A boys discus, 4A girls triple jump, 4A boys shot put; 11:00 a.m.: 5A girls pole vault, 5A girls discus, 4A boys triple jump, 4A girls high jump; 11:30 a.m.: 5A boys long jump, 4A girls shot put; 1:30 p.m.: 3A boys pole vault, 3A girls high jump, 3A boys discus; 2 p.m.: 2A boys long jump; 2A boys shot put; 2:30 p.m.: 3A boys triple jump; 3 p.m.: 2A boys long jump; 4 p.m.: 2A girls high jump, 1A girls pole vault, 1A boys long jump, 1A boys shot put

Friday, May 18

Track events: Morning session — 8:10 a.m.: National Anthem; 8:20 a.m.: 4A Girls 3,200 meter run (FINALS); 8:40 a.m.: 4A Boys 3,200 meter run (FINALS); 9 a.m.: 4A Girls 4×100 meter relay (prelims); 9:08 a.m.: 4A Boys 4×100 meter relay (prelims); 9:15 a.m.: 2A Girls 4×100 meter relay (prelims); 9:23 a.m.: 2A Boys 4×100 meter relay (prelims); 9:35 a.m.: 5A Girls 4×100 meter relay (prelims); 9:43 a.m.: 5A Boys 4×100 meter relay (prelims); 9:50 a.m.: 3A Girls 4×100 meter relay (prelims); 9:58 a.m.: 3A Boys 4×100 meter relay (prelims); 10:10 a.m.: 2A Girls 3,200 meter run (FINALS); 10:30 a.m.: 2A Boys 3,200 meter run (FINALS); 10:50 a.m.; 4A Girls 300 meter hurdles (prelims); 10:55 a.m.: 2A Girls 300 meter hurdles (prelims); 11 a.m.: 5A Girls 300 meter hurdles (prelims); 11:05 a.m.: 3A Girls 300 meter hurdles (prelims); 11:15 a.m.: 4A Boys 300 meter hurdles (prelims); 11:20 a.m.: 2A Boys 300 meter hurdles (prelims); 11:25 a.m.: 5A Boys 300 meter hurdles (prelims); 11:30 a.m.: 3A Boys 300 meter hurdles (prelims); 11:40 a.m.: 200 meter Paralympic/Unified Race; 11:55 a.m.: 4A Girls 800M sprint medley relay (FINALS); Noon: 2A Girls 800M sprint meter medley relay (FINALS); 12:05 p.m.: 1A Girls 800M sprint medley relay (FINALS); 12:10 p.m.: 5A Girls 800M sprint medley relay (FINALS); 12:15 p.m.: 3A Girls 800M sprint medley relay (FINALS)

Afternoon session — 12:25 p.m.: 1A Girls 800 meter run (FINALS); 12:30 p.m.: 1A Boys 800 meter run (FINALS); 12:35 p.m.: 5A Girls 800 meter run (FINALS); 12:40 p.m.: 5A Boys 800 meter run (FINALS); 12:45 p.m.: 3A Girls 800 meter run (FINALS); 12:50 p.m.: 3A Boys 800 meter run (FINALS); 12:55 p.m.: 4A Girls 800 meter run (FINALS); 1 p.m.: 4A Boys 800 meter run (FINALS); 1:05 p.m.: 2A Girls 800 meter run (FINALS); 1:10 p.m.: 2A Boys 800 meter run (FINALS); 1:25 p.m.: 1A Girls 4×200 meter relay (FINALS); 1:30 p.m.: 1A Boys 4×200 meter relay (FINALS); 1:35 p.m.: 4A Girls 4×200 meter relay (FINALS); 1:40 p.m.: 4A Boys 4×200 meter relay (FINALS); 1:45 p.m.: 2A Girls 4×200 meter relay (FINALS); 1:50 p.m.: 2A Boys 4×200 meter relay (FINALS); 1:55 p.m.: 5A Girls 4×200 meter relay (FINALS); 2 p.m.: 5A Boys 4×200 meter relay (FINALS); 2:05 p.m.: 3A Girls 4×200 meter relay (FINALS); 2:10 p.m.: 3A Boys 4×200 meter relay (FINALS); 2:15 p.m.: Break; 2:35 p.m.: 1A Girls 4×800 meter relay (FINALS); 2:55 p.m.: 1A Boys 4×800 meter relay (FINALS); 3:15 p.m.: 4A Girls 4×400 meter relay (prelims); 3:28 p.m.: 4A Boys 4×400 meter relay (prelims); 3:40 p.m.: 2A Girls 4×400 meter relay (prelims); 3:53 p.m.: 2A Boys 4×400 meter relay (prelims); 4:05 p.m.: 5A Girls 4×400 meter relay (prelims); 4:18 p.m.: 5A Boys 4×400 meter relay (prelims); 4:30 p.m.: 3A Girls 4×400 meter relay (prelims); 4:43 p.m.: 3A Boys 4×400 meter relay (prelims)

Field events — 8:30 a.m.: 4A boys long jump, 3A boys shot put, 2A boys pole vault, 2A boys discus, 1A boys triple jump, 1A girls high jump; 10 a.m.: 3A girls triple jump; 10:30 a.m.: 5A girls high jump, 1A girls shot put; 11 a.m.: 3A girls discus, 2A girls long jump, 2A girls pole vault; 12:30 p.m.: 2A girls shot put, 1A girls triple jump; 1:30 p.m.: 4A boys high jump, 3A girls pole vault, 1A boys discus; 2 p.m.: 2A boys triple jump, 4A girls long jump

Saturday, May 21

Track events (all finals): Morning session — 9:15 a.m.: National Anthem; 9:30 a.m.: 4A Girls 100 meter hurdles; 9:33 a.m.: 2A Girls 100 meter hurdles; 9:37 a.m.: 1A Girls 100 meter hurdles: 9:40 a.m.: 5A Girls 100 meter hurdles; 9:44 a.m.: 3A Girls 100 meter hurdles; 9:50 a.m.: 4A Boys 110 meter hurdles; 9:53 a.m.: 2A Boys 110 meter hurdles; 9:57 a.m.: 1A Boys 110 meter hurdles; 10 a.m.: 5A Boys 110 meter hurdles; 10:04 a.m.: 3A Boys 110 meter hurdles; 10:15 a.m.: Geoffrey Zaragoza Special Olympics 100 meter dash; 10:30 a.m.: 4A Girls 100 meter dash; 10:33 a.m.: 4A Boys 100 meter dash; 10:37 a.m.: 2A Girls 100 meter dash; 10:40 a.m.: 2A Boys 100 meter dash; 10:43 a.m.: 1A Girls 100 meter dash; 10:47 a.m.: 1A Boys 100 meter dash; 10:50 a.m.: 5A Girls 100 meter dash; 10:53 a.m.: 5A Boys 100 meter dash; 10:57 a.m.: 3A Girls 100 meter dash; 11 a.m.: 3A Boys 100 meter dash; 11:10 a.m.: 4A Girls 1,600 meter run; 11:20 a.m.: 4A Boys 1,600 meter run; 11:30 a.m.: 4A Girls 400 meter dash; 11:33 a.m.: 4A Boys 400 meter dash; 11:37 a.m.: 2A Girls 400 meter dash; 11:40 a.m.: 2A Boys 400 meter dash; 11:43 a.m.: 1A Girls 400 meter dash; 11:47 a.m.: 1A Boys 400 meter dash; 11:50 a.m.: 5A Girls 400 meter dash; 11:53 a.m.: 5A Boys 400 meter dash; 11:57 a.m.: 3A Girls 400 meter dash; Noon: 3A Boys 400 meter dash; 12:10 p.m.: 1A Girls 1,600 meter run; 12:20 p.m.: 1A Boys 1,600 meter run

Afternoon session — 12:30 p.m.: Past champions & officials awards recognition; 12:50 p.m.: 2A Girls 1,600 meter run; 1 p.m.: 2A Boys 1,600 meter run; 1:10 p.m.: 4A Girls 200 meter dash; 1:14 p.m.: 4A Boys 200 meter dash; 1:18 p.m.: 2A Girls 200 meter dash; 1:22 p.m.: 2A Boys 200 meter dash; 1:26 p.m.: 1A Girls 200 meter dash; 1:30 p.m.: 1A Boys 200 meter dash; 1:34 p.m.: 5A Girls 200 meter dash; 1:38 p.m.: 5A Boys 200 meter dash; 1:42 p.m.: 3A Girls 200 meter dash; 1:46 p.m.: 3A Boys 200 meter dash; 2 p.m.: 4A Girls 300 meter hurdles; 2:03 p.m.: 2A Girls 300 meter hurdles; 2:07 p.m.: 1A Girls 300 meter hurdles; 2:10 p.m.: 5A Girls 300 meter hurdles; 2:14 p.m.: 3A Girls 300 meter hurdles; 2:20 p.m.: 4A Boys 300 meter hurdles; 2:23 p.m.: 2A Boys 300 meter hurdles; 2:27 p.m.: 1A Boys 300 meter hurdles; 2:30 p.m.: 5A Boys 300 meter hurdles; 2:34 p.m.: 3A Boys 300 meter hurdles; 2:45 p.m.: 5A Girls 1,600 meter run; 2:55 p.m.: 5A Boys 1,600 meter run; 3:05 p.m.: 4A Girls 4×100 meter relay; 3:10 p.m.: 4A Boys 4×100 meter relay; 3:15 p.m.: 2A Girls 4×100 meter relay; 3:20 p.m.: 2A Boys 4×100 meter relay; 3:25 p.m.: 1A Girls 4×100 meter relay; 3:30 p.m.: 1A Boys 4×100 meter relay; 3:35 p.m.: 5A Girls 4×100 meter relay; 3:40 p.m.: 5A Boys 4×100 meter relay; 3:45 p.m.: 3A Girls 4×100 meter relay; 3:50 p.m.: 3A Boys 4×100 meter relay; 4:05 p.m.: 3A Girls 1,600 meter run; 4:15 p.m.: 3A Boys 1,600 meter run; 4:25 p.m.: 4A Girls 4×400 meter relay; 4:33 p.m.: 4A Boys 4×400 meter relay; 4:40 p.m.: 2A Girls 4×400 meter relay; 4:48 p.m.: 2A Boys 4×400 meter relay; 4:55 p.m.: 1A Girls 4×400 meter relay; 5:03 p.m.: 1A Boys 4×400 meter relay; 5:10 p.m.: 5A Girls 4×400 meter relay; 5:18 p.m.: 5A Boys 4×400 meter relay; 5:25 p.m.: 3A Girls 4×400 meter relay; 5:33 p.m.: 3A Boys 4×400 meter relay

Field events — 8:30 a.m.: 5A boys triple jump, 5A girls shot put, 3A boys high jump, 2A girls discus, 1A boys pole vault, 1A girls long jump; 10 a.m.: 3A boys long jump; 10:30 a.m.: 5A boys shot put; 11 a.m.: 5A girls triple jump, 4A boys pole vault, 4A boys discus, 2A boys high jump; 12:30 p.m.: 3A girls shot put; 1 p.m.: 3A girls long jump; 1:30 p.m.: 4A girls discus, 4A girls pole vault, 1A boys high jump