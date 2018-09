AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Monday, Sept. 10, 2018:

BOYS SOCCER

Hinkley 11, Longmont 2

Score by halves:

Hinkley 5 6 — 11

Longmont 1 1 — 2

SOFTBALL

Englewood 18, Aurora Central 3

George Washington 20, Hinkley 9

Rangeview 16, Overland 12

Score by innings (r-h-e):

Overland 002 130 60 — 12 12 0

Rangeview 124 023 04 — 16 16 2

WP — Rangeview: Cassie Pearson (8 IP, 12 H, 12 R, 12 ER, 7 BB, 9 K). LP — Overland: Gracey Martinez (6 2/3 IP, 14 H, 13 R, 8 ER, 3 BB, 3 K). Overland hitting: Gracey Martinez 4-5, 2B, 4 RBI; Tiana Wittke 4-5, 2 RBI, run; Katelyn Czerpak 2-4, 2B, 2 RBI, 2 runs. Rangeview hitting: Yamilet Corral 2-3, HR, 5 RBI, 2 runs; Jordan Clanton 4-4, 4 runs, 4 SB; Samantha Fuentes 2-4, 3 RBI

Smoky Hill 14, Chaparral 9

Score by innings:

Smoky Hill 206 510 0 — 14

Chaparral 432 000 0 — 9

WP — Smoky Hill: Delaney Farnsworth (7 IP, 14 H, 9 R, 8 ER, 0 BB, 4 K). Smoky Hill hitting: Izzy Waleski 3-5, 2 RBI, 2 runs; Yasmine Ybarra 2-4, 2B, 3 RBI, 2 runs; Amrajie Bass 2-3, 2B, RBI, run; Izzy Giroux 2-3, RBI, run; Cameron Lyons 2-5, RBI, 3 runs, 2 SB