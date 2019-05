AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Monday, May 6, 2019:

BASEBALL

DSST Stapleton 10, Gateway 3

Score by innings (r-h-e):

Gateway 102 000 — 3 6 1

DSST-Stap 510 13x — 10 9 0

Prairie View 6, Vista PEAK 5

Score by innings:

Vista PEAK 300 000 2 — 5

Prairie View 000 210 3 — 6

LP — Vista PEAK: Ethan Buckner (2/3 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 0 K). Vista PEAK hitting: Jeremiah Blackwood 1-3, 3B, 3 RBI; Nick Evans 1-4, RBI; Keaton Heyneman RBI, run; Ethan Buckner 1-2, 2 runs

Rock Canyon 6, Cherokee Trail 5 (8 inn.)

Score by innings:

Cher. Trail 040 010 00 — 5

Rock Canyon 200 000 31 — 6

LP — Cherokee Trail: Seth Timmons (1 1/3 IP, 2 H, 4 R, 4 ER, 6 BB, 0 K). Cherokee Trail hitting: Mason Holland 3-3, run; Kellen Cox 3-5, RBI; Connor Hardman 1-3, 2 RBI, run; Connor Hommes 2-4

Smoky Hill 13, Overland 10

Score by innings (r-h-e):

Smoky Hill 150 410 2 — 13 15 3

Overland 020 026 0 — 10 8 4

WP — Smoky Hill: Ayden Grimble (5 IP, 3 H, 6 R, 6 ER, 7 BB, 7 K). LP — Overland: Edmundo Chavez (2 IP, 6 H, 6 R, 5 ER, 2 BB, 2 K). Save — Smoky Hill: Mark Braun (1 2/3 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K). Smoky Hill hitting: Niall Ackerman 4-5, 2B, HR, 3 RBI, run; Diego Velasquez 3-4, 4 RBI, 2 runs; Ayden Grimble 3-5, 2 RBI; Kaelor Fogo 3-4, 4 runs; Preston Cooper, HR, 3 RBI. Overland hitting: Jose Cintron 2-3, RBI, 2 runs; Mark Thrower 1-2, RBI, run; Edmundo Chavez 1-3, RBI, run

Thornton 13, Hinkley 9