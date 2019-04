AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Thursday, April 11, 2019:

BOYS SWIMMING

AURORA PUBLIC SCHOOLS (HINKLEY) 113, BRIGHTON 70

200 yard medley relay — 1. Hinkley (Ronan Walsh, Jake Johnson, William Hawley, Andrew Coleman), 1 minute, 48.75 seconds (5ASQT); 200 yard freestyle — 1. T. Gedge (Brighton), 2 minutes, 0.59 seconds; 200 yard individual medley — 1. Jake Johnson (Hinkley), 2 minutes, 16.32 seconds; 50 yard freestyle — 1. William Hawley (Hinkley), 22.55 seconds (5ASQT); 1-meter diving — 1. James Lende (Brighton), 214.05 points; 100 yard butterfly — 1. Jake Johnson (Hinkley), 1 minute, 1.32 seconds; 100 yard freestyle — 1. Ethan Sroufe (Hinkley), 55.49 seconds; 500 yard freestyle — 1. T. Gedge (Brighton), 5 minutes, 24.35 seconds; 200 yard freestyle relay — 1. Hinkley (Ethan Sroufe, Ronan Walsh, Cole Hoppell, Johnathan Lopez), 1 minute, 43.90 seconds; 100 yard backstroke — 1. William Hawley (Hinkley), 55.87 seconds (5ASQT); 100 yard breaststroke — 1. Ethan Sroufe (Hinkley), 1 minute, 13.67 seconds; 400 yard freestyle — 1. Hinkley (Jake Johnson, Andrew Coleman, Cole Hoppell, William Hawley), 3 minutes, 36.72 seconds

CHERRY CREEK 216, SMOKY HILL 98

200 yard medley relay — 1. Cherry Creek A, 1 minute, 40.13 seconds (5ASQT); 2. Smoky Hill A (Alex Burkhardt, Isaac Yi, Garrett Iverson, Logan Strid), 1:44.04 (5ASQT); 3. Cherry Creek B, 1:45.38 (5ASQT); 4. Cherry Creek C, 1:45.39 (5ASQT); 5. Smoky Hill B (Aaron Chen, Joshua Nieves, Patrick Piwko, Devyn Walton), 1:47.99 (5ASQT); 200 yard freestyle — 1. B. Ortanes (Cherry Creek), 1 minute, 48.81 seconds (5ASQT); 2. Carlos Almeraz (Smoky Hill), 1:49; 200 yard individual medley — 1. Isaac Yi (Smoky Hill), 2 minutes, 6.36 seconds; 50 yard freestyle — 1. L. Hanna (Cherry Creek), 22.73 seconds (5ASQT); 1-meter diving — 1. J. Lancisi (Cherry Creek), 210.80 points; 100 yard butterfly — 1. J. O’Grady (Cherry Creek), 54.23 seconds (5ASQT); 100 yard freestyle — 1. S. Hogeman (Cherry Creek), 49.86 seconds (5ASQT); 500 yard freestyle — 1. L. Hanna (Cherry Creek), 5 minutes, 2.31 seconds (5ASQT); 200 yard freestyle relay — 1. Cherry Creek A, 1 minute, 31.01 seconds (5ASQT); 2. Cherry Creek B, 1:34.43 (5ASQT); 3. Smoky Hill A (Isaac Yi, Everett Urban, Carlos Almeraz, Devyn Walton), 1:34.82 (5ASQT); 100 yard backstroke — 1. Alex Burkhardt (Smoky Hill), 57.40 seconds (5ASQT); 100 yard breaststroke — 1. B. Eckerman (Cherry Creek), 58.79 seconds (5ASQT); 400 yard freestyle —1. Cherry Creek A, 3 minutes, 20.25 seconds (5ASQT); 2. Cherry Creek B, 3:24.87 (5ASQT); 3. Smoky Hill A (Logan Strid, Alex Burkhardt, Garrett Iverson, Carlos Almeraz), 3:25.54 (5ASQT)

REGIS JESUIT 139.5, DOUGLAS COUNTY 44.5

200 yard medley relay — 1. Regis Jesuit (John Dennen, Aidan Frei, Josh Van Bramer, Colin Yakely), 1 minute, 49.51 seconds; 200 yard freestyle — 1. Sean Carr (Regis Jesuit), 1 minute, 50.43 seconds (5ASQT); 200 yard individual medley — 1. Gio Aguirre (Regis Jesuit), 2 minutes, 1.01 seconds (5ASQT); 50 yard freestyle — 1. G. Claxton (Douglas Co.), 23.84 seconds; 1-meter diving — 1. Clifford Pinkerton (Regis Jesuit), 244.95 seconds; 100 yard butterfly — 1. Luke Baldwin (Regis Jesuit), 56.17 seconds; 100 yard freestyle — 1. Sawyer Inglis (Regis Jesuit), 49.68 seconds (5ASQT); 500 yard freestyle — 1. Will Goodwin (Regis Jesuit), 4 minutes, 49.63 seconds (5ASQT); 200 yard freestyle relay — 1. Regis Jesuit A (Elijah Hawkins, Walker Kurtz, Josh Van Bramer, John Dennen), 1 minute, 36.07 seconds; 100 yard backstroke — 1. Will Kerscher (Regis Jesuit), 54.84 seconds (5ASQT); 100 yard breaststroke — 1. David Martin (Regis Jesuit), 1 minute, 6.76 seconds; 400 yard freestyle — 1. Regis Jesuit B (Eric Salwa, John Dennen, Lucas Frazier, Kenobi Kinch), 3 minutes, 29.13 seconds (5ASQT); 2. Regis Jesuit A (Mack Dugan, Nick Ames, Will Callahan, McCoy Burke), 3:30.69 (5ASQT)