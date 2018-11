AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Thursday, Nov. 29, 2018:

Courtney Oakes is Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or [email protected] Twitter: @aurorasports. FB: Sentinel Prep Sports

BOYS BASKETBALL

ThunderRidge 64, Overland 61

Score by quarters:

ThunderRidge 16 16 19 13 — 64

Overland 20 19 12 10 — 61

Overland points: Hezekiah Swanson 15, Graham Ike 14, Ayo Fadeyi 13, Trevon Deden 8, Joseph Editone 4, Alex Pena-Avila 3, Tariq Adams 2, Kaleb Chaney 2

GIRLS BASKETBALL

Fountain-Fort Carson 43, Eaglecrest 33

Palmer Tip-Off Tournament

Pueblo South 66, Rangeview 49

Score by quarters:

Pueblo South 21 15 12 18 — 66

Rangeview 2 16 10 21 — 49

GIRLS SWIMMING

Arapahoe 123, Smoky Hill 63

Rangeview 101, Brighton 85

REGIS JESUIT 249, CHAPARRAL 60

200 yard medley relay — 1. Regis Jesuit A (Parker Biley, Courtney Vale, Hayley Cook, Rachel Hubka), 1 minute, 51.57 seconds (5ASQT); 2. Regis Jesuit B (Ellie Lopez, Kenna Cashman, Izzie Capra, Greta Leege), 1:53.80 (5ASQT); 3. Regis Jesuit C (Maddie Proctor, Summer Edwards, Franna Hutchens, Isalina Colsman), 1:58.76 (5ASQT); 4. Chaparral A, 2:00.61 (5ASQT); 200 yard freestyle — 1. Claire Brennan (Regis Jesuit), 1 minute, 58.51 seconds (5ASQT), 2. Meriel Upton (Regis Jesuit), 1:59.76 (5ASQT); 200 yard indiv. medley — 1. Ellie Lopez (Regis Jesuit), 2 minutes, 14.26 seconds (5ASQT), 2. Ava Leege (Regis Jesuit), 2:18.01 (5ASQT); 50 yard freestyle — 1. Rachel Hubka (Regis Jesuit), 25.26 seconds (5ASQT); 1-meter diving — 1. Olivia Baptiste (Regis Jesuit), 199.40 points; 100 yard butterfly — 1. Franna Hutchens (Regis Jesuit), 1 minute, 1.83 seconds (5ASQT), 2. Izzie Capra (Regis Jesuit), 1:02.09 (5ASQT); 100 yard freestyle — 1. Faith Marsicek (Regis Jesuit), 55.18 seconds (5ASQT), 2. Greta Leege (Regis Jesuit), 55.72 (5ASQT); 500 yard freestyle — 1. Manna Nelson (Regis Jesuit), 5 minutes, 28.76 seconds (5ASQT);

200 yard freestyle relay — 1. Regis Jesuit A (Meriel Upton, Izzie Capra, Ariana Mitsouka, Rachel Hubka), 1 minute, 40.82 seconds (5ASQT), 2. Regis Jesuit B (Claire Brennan, Hayley Cook, Greta Leege, Julie Plumleigh), 1:43.99 (5ASQT), 3. Regis Jesuit C (Mia Farrell, Kylar Cronin, Shelby Enderlein, Faith Marsicek), 1:45.93 (5ASQT), 4. Chaparral A, 1:49.15 (5ASQT); 100 yard backstroke — 1. Parker Biley (Regis Jesuit), 59.03 seconds (5ASQT); 100 yard breaststroke — 1. Courtney Vale (Regis Jesuit), 1 minute, 10.64 seconds (5ASQT), 2. Kenna Cashman (Regis Jesuit), 1:10.79 (5ASQT); 400 yard freestyle relay — 1. Regis Jesuit A (Claire Brennan, Ariana Mitsouka, Parker Biley, Meriel Upton), 3 minutes, 43.14 seconds (5ASQT), 2. Regis Jesuit B (Ellie Lopez, Mia Farrell, Ava Leege, Camille Shifrin), 3:51.91 (5ASQT), 3. Regis Jesuit C (Shelby Enderlein, Julie Plumleigh, Isalina Colsman, Franna Hutchens), 3:56.21 (5ASQT)