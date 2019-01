AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Wednesday, Jan. 9, 2019:

BOYS BASKETBALL

Eaglecrest 81, Cherry Creek 67

Score by quarters:

Eaglecrest 11 27 24 19 — 81

Cherry Creek 12 14 17 24 — 67

Grandview 63, Smoky Hill 40

Score by quarters:

Smoky Hill 6 9 8 17 — 40

Grandview 18 10 15 20 — 63

Smoky Hill points: Kenny Foster 19, Quinten Rock 10, Jalen Weaver 7, Dasani Darnell 2, Jordan Whittaker 2. Grandview points: Dayne Prim 17, Caleb McGill 10, Davon Walker 10, Levi Dombro 9, Lian Ramiro 8, Devin Williams 3, Darrien Leu-Pierre 2, Kenneth Norman 2, Tyler Unger 2

Mullen 66, Cherokee Trail 60

Score by quarters:

Mullen 15 14 24 13 — 66

Cher. Trail 12 18 19 11 — 60

Cherokee Trail points: Isaac Tesfaye 17, Chad Robinson 9, Koleman Townsie 8, Jeremiah Jordan 7, Zach Sanders 7, Bronson Townsie 7, Miles Deaderick 5

Overland 52, Arapahoe 35

Score by quarters:

Arapahoe 4 9 10 12 — 35

Overland 5 13 20 14 — 52

Overland points: Hezekiah Swanson 13, Graham Ike 9, Trevon Deden 8, Alex Pena-Avila 6, Joseph Editone 3, Tariq Adams 2, Jerius Caldwell 2, Kaleb Chaney 2, Marcus Cuasito 2, Ado Fadeyi 2, Jalon’e Rice 2

GIRLS BASKETBALL

Arapahoe 88, Overland 54

Score by quarters:

Arapahoe 21 21 22 24 — 88

Overland 9 16 9 20 — 54

Cherry Creek 70, Eaglecrest 11

Grandview 74, Smoky Hill 16

Score by quarters:

Smoky Hill 0 4 7 5 — 16

Grandview 25 23 18 8 — 74

Mullen 60, Cherokee Trail 54

Score by quarters:

Mullen 6 14 19 21 — 60

Cher. Trail 14 11 8 21 — 54

Cherokee Trail points: Makayla Hemingway 19, Dominique Rodriguez 17, Destinee Paulk 16, Angel Neyland 4

Regis Jesuit 74, Rock Canyon 19

Score by quarters:

Rock Canyon 7 2 6 4 — 19

Regis Jesuit 30 22 12 10 — 74

WRESTLING

Cherokee Trail 52, Eaglecrest 21

GIRLS SWIMMING

Hinkley 99, Englewood 52

200 yard medley relay — 1. Hinkley (Josy Cabrera, Britney Gandara, Alyssa Lutz, Yamileth Campos), 2 minutes, 30.35 seconds; 200 yard freestyle — 1. Alyssa Lutz (Hinkley), 2 minutes, 24.31 seconds; 200 yard indiv. medley — 1. Britney Gandara (Hinkley), 3 minutes, 7.58 seconds; 50 yard freestyle — 1. Maria Lopez (Hinkley), 32.05 seconds; 100 yard butterfly — 1. Eva Marques (Englewood), 1 minute, 48.78 seconds; 100 yard freestyle — 1. Daniela Chavez (Hinkley), 1 minute, 9.89 seconds; 500 yard freestyle — 1. Emely Canales (Hinkley), 6 minutes, 52.24 seconds; 200 yard freestyle relay — 1. Hinkley (Charity Baker, Yamileth Campos, Britney Gandara, Maria Lopez), 2 minutes, 20.82 seconds; 100 yard backstroke — 1. Raven Quintana (Englewood), 2 minutes, 3.27 seconds; 100 yard breaststroke — 1. Naomi Lumban-Gaol (Englewood), 1 minute, 40.84 seconds; 400 yard freestyle relay — 1. Hinkley (Christina Adams, Charity Baker, Yamileth Campos, Sarai Tiernan), 5 minutes, 33.33 seconds