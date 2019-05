DENVER | Brackets and pairings for the 2019 Class 5A girls state tennis tournament scheduled to be played May 9-11, 2019, at the Gates Tennis Center in Denver (weather permitting). Aurora players bold and uppercased:

2019 CLASS 5A GIRLS STATE TENNIS TOURNAMENT

First round matches (May 9, 9 a.m. at Gates Tennis Center)

NO. 1 SINGLES — Upper bracket: Ellie Sowitch, soph. (Fossil Ridge) vs. Lily Chitambar, fr. (Boulder); Olivia Desso, sr. (Lakewood) vs. Sophie Pearson, sr. (Fairview); Meghna Chowdhury, jr. (Rock Canyon) vs. ALISSA GURKOVSKIY, FR. (CHEROKEE TRAIL); Emma Morrissey, sr. (Denver East) vs. Julia Rydel, soph. (Arapahoe); Lower bracket: Audrey O’Rear, soph. (Highlands Ranch) vs. VALERIE NEGIN, SOPH. (SMOKY HILL); Eliza Hill, soph. (Cherry Creek) vs. Emily Untermeyer, sr. (Valor Christian); GRACE NEFF, JR. (REGIS JESUIT) vs. Mikaela Mueller, soph. (Chatfield); Madi Allen, sr. (Mountain Vista) vs. Veronika Bruetting, jr. (ThunderRidge)

NO. 2 SINGLES — Upper bracket: Johanna Landmark, sr. (Lakewood) vs. Emma Eckenhausen, sr. (Denver East); Charlotte Barker, fr. (Heritage) vs. Alexis Bernthal, soph. (Fairview); Mackenzie Wheeler, soph. (ThunderRidge) vs. NICOLE AHN, JR. (CHEROKEE TRAIL); Erica Skillicorn, jr. (Fruita Monument) vs. Alyssa Kawakami, soph. (Fort Collins); Lower bracket: Eileen Tran, fr. (Legacy) vs. Amanda Pruitt, jr. (Mountain Vista); Zoe Hayward, jr. (Rampart) vs. Josie Williams, sr. (Arapahoe); Stephanie Untermeyer, fr. (Valor Christian) vs. Christine Jevicky, fr. (Chatfield); Victoria Moldovan, fr. (Cherry Creek) vs. Natalie Yung, soph. (Rock Canyon)

NO. 3 SINGLES — Upper bracket: Macey Jones, fr. (Arapahoe) vs. Sunny Taylor, soph. (Fort Collins); Kristen Thomas, fr. (Heritage) vs. Lily Kasic, fr. (Legacy); Mikaela Haas, soph. (Lakewood) vs. Natalia Smith, jr. (Chatfield); Lindy Hickman, jr. (Poudre) vs. Jessica Pan, jr. (Rock Canyon); Lower bracket: Lillian Ma, soph. (Fairview) vs. ELIZABETH DEWEY, SR. (REGIS JESUIT); Isabella Pacheco, jr. (Valor Christian) vs. Sayuri Garud, sr. (Cherry Creek); Cassidy Lastine, jr. (Fruita Monument) vs. Kari Leach, soph. (Denver East); Lila Travis, fr. (Boulder) vs. Tessa Murphy, sr. (Mountain Vista)

NO. 1 DOUBLES — Upper bracket: Karen Yang/Emma Basta (Poudre) vs. Kennedy White/Carley Bennett (Lakewood); MIA NGUYEN/FELICIA TAY (GRANDVIEW) vs. Tedy Reed/Olivia Santangelo (Chatfield); Fabiana Alvarez/Lydia Karlson (Legacy) vs. Maddie Darre/Sienna Dilworth (Denver East); Mia Stolpe/Amanda Vong (Rocky Mountain) vs. Hailey Mackiernan/Anna Fusaris (Cherry Creek); Lower bracket: Ginger Harrington/Emma Lookner (Monarch) vs. SARAH SINELLI/MARIE MANASSEE (REGIS JESUIT); Joy Ma/Clara Kursinski (Fairview) vs. Hanna Preiss/Julia Scimeca (Fossil Ridge); Alyssa Morse/Lauren Vance (Fruita Monument) vs. Ashley Grote/Sammy Bheemireddy (Mountain Vista); Ella Johnson/Olivia Vanmeveren (Fort Collins) vs. Grace Chadwick/Lauren Karaba (Rock Canyon)

NO. 2 DOUBLES — Upper bracket: Gabi Sampaio/Lily Osius (Fossil Ridge) vs. Kayla Kim/Elizabeth Probst (Mountain Vista); Gretta Hoeven/Ally Meland (Poudre) vs. Abby Deeths/Sarah O’Day (Fruita Monument); Annika Rotter/Ali Hernandez (Columbine) vs. Laura Cook/Savannah Cook (Monarch); Sally Johnson/Mahima Gurung (Boulder) vs. Leila Daoud/Madelyn Rhodes (Legacy); Lower bracket: Gabriella Bowles/Lauren Rice (Lakewood) vs. Kaki Canton/Miranda Kawula (Cherry Creek); EMILY SMITH/CARLY MARKOWSKI (REGIS JESUIT) vs. Aurora Slaughter/Leah Byrne (Fort Collins); Lizzy Crane/Claire Hursta (Chatfield) vs. RITHIKA GINJUPALLI/JUNIEL FIGURES (GRANDVIEW); Marguerite Keegan/Courtney Damian Campbell (Valor Christian)

NO. 3 DOUBLES — Upper bracket: Tricia Maloney/Isabella Lewis (Heritage) vs. Olivia Vreeman/Vivienne Bersin (Cherry Creek); CHLOE MARTINET/TARA CONNOLLY (REGIS JESUIT) vs. Fallon Hobson/Emily Ballard (Lakewood); Madelyn Potter/Isabel Cluett (Fort Collins) vs. Kyra Rooks/Laynie Collins (Fruita Monument); Rachel Fry/Paige Novota (Mountain Vista) vs. ASHLEY OH/AMELIA PULSIPHER (GRANDVIEW); Lower bracket: Penny Jensen/Lucie Paul (Boulder) vs. Mary Hertel/Abby Parobek (Valor Christian); Ashley Attai/Solana Williams (Arapahoe) vs. Abby Haines/Ai Li George (Poudre); Cassie Harper/Rachel Pudalov (Fairview) vs. Lauren Houldsworth/Tara Toepke (Fossil Ridge); Kaya Troyer/Riley Robinson (Denver East) vs. Wesley Sternberg/Kaitlyn Speer (Chatfield)

NO. 4 DOUBLES — Upper bracket: Ryan Dunahay/Lindsey Reed (Arapahoe) vs. Ella Barclay/Dahlia Rappaport (Cherry Creek); LEAH HARDIN/CHLOE COLES (GRANDVIEW) vs. Grace Maher/Grace Shore (Fort Collins); Ashley Barker/Jordan Roos (Heritage) vs. Ava Mandrell/Sara Scherff (Ralston Valley); Rebecca Griffith/Jaclyn Swigris (Rocky Mountain) vs. Madeleine Colbert/Sophie Pickelner (Poudre); Lower bracket: Jaidynn Maynard/Michelle Buffum (Fruita Monument) vs. LoLa Kim/Amy Holland (Mountain Vista); Nina Lubchenco/Carolina Ellstrom (Denver East) vs. Emma Dershem/Aubrey Jones (Chatfield); Mia Grayson/Emily Hao (Fairview) vs. Charlotte Ferguson/Amanda Barber (Fossil Ridge); Anne Krieling/Kali Alleman (Lakewood) vs. ALLY GOSSER/LAURA TSCHATSCHULA (REGIS JESUIT)