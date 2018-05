DENVER | Brackets and pairings for the Class 5A girls state tennis tournament, scheduled for May 10-12, 2018, at the Gates Tennis Center in Denver. Aurora players are bold and uppercased:

2018 CLASS 5A GIRLS STATE TENNIS TOURNAMENT

First round matches (May 10, 9 a.m. at Gates Tennis Center)

NO. 1 SINGLES — Upper bracket: Audrey O’Rear, fr. (Highlands Ranch) vs. Meghna Chowdhury, soph. (Rock Canyon); Natalie Sprenger, fr. (Monarch) vs. Natalie Hamill, soph. (Fort Collins); Julia Rydel, fr. (Arapahoe) vs. Sarah Fleming, sr. (Fruita Monument); Mandi Allen, jr. (Mountain Vista) vs. Veronika Bruetting, soph. (ThunderRidge); Lower bracket: Emma Morrissey, jr. (Denver East) vs. Deena Abdulloeva, fr. (Cherry Creek); Gigi Jensen, soph. (Boulder) vs. Ky Ecton, sr. (Poudre); Julianna Campos, soph. (Grand Junction) vs. Natalie Stone, fr. (Fairview); Olivia Desso, soph. (Lakewood) vs. Morgan Jenkins, sr. (Ralston Valley)

NO. 2 SINGLES — Upper bracket: Josie Williams, jr. (Arapahoe) vs. Marina Youngdahl, fr. (Monarch); Brooke Kennedy, sr. (Rocky Mountain) vs. Alexis Bernthal, fr. (Fairview); MIKI ERICKSON (REGIS JESUIT) vs. Emma Eckenhausen, jr. (Denver East); Alyssa Kawakami, fr. (Fort Collins) vs. Grace Geer, jr. (Boulder); Lower bracket: Jadie Weidemann, sr. (Ralston Valley) vs. Cassidy Rich, fr. (Rock Canyon); Mackenzie Wheeler, fr. (ThunderRidge) vs. Amanda Pruitt, soph. (Mountain Vista); Chloe Knape, fr. (Poudre) vs. Izabel Manzanares, sr. (Grand Junction); Natalia Smith, soph. (Chatfield) vs. Eliza Hill, fr. (Cherry Creek)

NO. 3 SINGLES — Upper bracket: Sophie Guzak, sr. (ThunderRidge) vs. Alex Begler, jr. (Mountain Vista); Kamryn Peltier, jr. (Grand Junction) vs. Jenesse Johnson, sr. (Denver East); Melissa Hornung, soph. (Boulder) vs. Anna Hoffman, sr. (Poudre); Lauren Thomas, sr. (Heritage) vs. Lauren Karaba, soph. (Rock Canyon); Lower bracket: Cassie Magee, soph. (Rocky Mountain) vs. Amber Skillicorn, sr. (Fruita Monument); Nicole Pihlstrom, sr. (Fort Collins) vs. Kira Coffee, jr. (Chatfield); Allyson Horvath, jr. (Broomfield) vs. Nicole Hill, fr. (Cherry Creek); OLIVIA STUBBS, SOPH. (GRANDVIEW) vs. Grace Liberati, fr. (Ponderosa)

NO. 1 DOUBLES — Upper bracket: OLIVIA MARTINET/SARA SINELLI (REGIS JESUIT) vs. Katie Hirasaki/Denali Pinto (Fairview); Kendall Moore/Caitlin Quirk (Chatfield) vs. Adriana Strode/Kari Leach (Denver East); Cambria Chaney/Grace Elston (ThunderRidge) vs. Ashlen Grote/Sammy Bheemireddy (Mountain Vista); Gianna Neathammer/Kennedy White (Lakewood) vs. Erica Skillicorn/Sofia Treider (Fruita Monument); Lower bracket: Gabrielle Gordon/Samantha Baler (Ralston Valley) vs. Abbott Hoeven/Elsa Burkner (Poudre); Ginger Harrington/Emma Lookner (Monarch) vs. Micah Handler/Miranda Kawula (Cherry Creek); Elle Palmer/Annie Betts (Arapahoe) vs. Delsie Johnson/Lilly Tucker (Fort Collins); Mahima Gurung/Tatum Smith (Boulder) vs. Grace Chadwick/Hanna Foster (Rock Canyon)

NO. 2 DOUBLES — Upper bracket: Betting Meske/Julia Vartuli (Arapahoe) vs. Lindy Hickman/Rebecca Kirby (Poudre); RITHIKA GINJUPALLI/JUNIEL FIGURES (GRANDVIEW) vs. Holly Faust/Ella Johnson (Fort Collins); Kylie Feliciano/Joy Ma (Fairview) vs. Anna Fusaris/Halley Mackiernan (Cherry Creek); Sabrina Baker/Kaylie Gordon (Ralston Valley) vs. LAUREN MARKEL/KAEDYN MINGLE (REGIS JESUIT); Lower bracket: Cassidy Lastine/Sarah O’Day (Fruita Monument) vs. Maddie Darre/Kelly Wulf (Denver East); Tara Toepke/Hanna Preiss (Fossil Ridge) vs. Camille Antonsen/Tessa Murphy (Mountain Vista); Emily Paul/Keeva Donohue (Boulder) vs. Tedy Reed/Olivia Santangelo (Chatfield); Mia Stolpe/Amanda Vong (Rocky Mountain) vs. Ellie Penner/Meghan Rowlance (Broomfield)

NO. 3 DOUBLES — Upper bracket: Baily Manuppella/Royanna Crawford (Grand Junction) vs. Sydney Haith/Lexie Fisher (Cherry Creek); Kayla Kim/Paige Novota (Mountain Vista) vs. Molly Conroy/Danielle Latimer (Broomfield); Jillian Jesser/Emma Kirby (Poudre) vs. Lizzy Crane/McKenna Farley (Chatfield); Kaitlyn Tyler/Marisa Williams (Arapahoe) vs. MARIE MANASSEE/GRACE NEFF (REGIS JESUIT); Lower bracket: Emily Kesselman/Katie Kesselman (Heritage) vs. MIA NGUYEN/FELICIA TAY (GRANDVIEW); Erin Baumgarten/Claudia Wilson (Columbine) vs. Elle Sowitch/Lauren Houldsworth (Fossil Ridge); Tess Tobias/Ta’Nisha Gosha (Denver East) vs. Lacey Allor/Alicia Straub (Doherty); Fiona Quinn/Sally Johnson (Boulder) vs. Aurora Slaughter/Sunny Taylor (Fort Collins)

NO. 4 DOUBLES — Upper bracket: Taylor Barlett/Lucie Davis (Poudre) vs. Emily Wilkins/Dahlia Rappaport (Cherry Creek); Rachael Eccher/Jenna Finley (Mountain Vista) vs. Alyssa Morse/Tess Dilzell (Fruita Monument); Leslie Steines/Molly Sullivan (Heritage) vs. Solana Williams/Kalee Whitehouse (Arapahoe); Cassidy Sutton/Kennedy Styer (Broomfield) vs. Sienna Dilworth/Katherine Stary (Denver East); Lower bracket: CHLOE MARTINET/ELIZABETH DEWEY (REGIS JESUIT) vs. MAGGIE RAE/ASHLEY OH (GRANDVIEW); Ellie Huettel/Lucie Davis (Boulder) vs. Emma Byrne/Paige Lowry (Fort Collins); Julia Scimeca/Gabi Sampio (Fossil Ridge) vs. Lauren Rice/Mikaela Haas (Lakewood); Maguire Marcum/Cameron McKenzie (Ralston Valley) vs. Megan Furuto/Claire Hursta (Chatfield)