AURORA | Team and individual rankings for Aurora swimmers and others as compiled by PrepSwimCo.com as of Feb. 3, 2019. Team scores reflect if top times were used to score a meet. Aurora teams and individuals bold and uppercased unless otherwise noted. Full top 20 rankings for every event available at PrepSwimCo.com.

Courtney Oakes is Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or [email protected] Twitter: @aurorasports. FB: Sentinel Prep Sports

CLASS 5A GIRLS SWIM RANKINGS (FEB. 3, 2019)

Team rankings/points: 1. Fairview 419 points; 2. Cherry Creek 379; 3. Fossil Ridge 258; 4. Arapahoe 243; 5. Mountain Vista 232; 6. Valor Christian 224; 7. Lewis-Palmer 182; 8. Heritage 176; 9. Chatfield 168; 10. ThunderRidge 162; 11. Legacy 156; 12. REGIS JESUIT 121; 13. Horizon 120; 14. Ralston Valley 116; 15. Rocky Mountain 91; 16. GRANDVIEW 71; 17. SMOKY HILL 68; 18. Boulder 66; 19. Columbine 65; 20. Rock Canyon

200 Yard Medley Relay (5A SQT 2 minutes, 3 seconds) — 1. Fairview, 1 minute, 43.96 seconds; 2. Mountain Vista, 1:45.90; 3. Cherry Creek, 1:46.04; 4. Fossil Ridge, 1:46.57; 5. Lewis-Palmer, 1:47.72; Aurora teams in top 20 — 13. Regis Jesuit, 1:49.41; 16. Smoky Hill, 1:50.73; 19. Cherokee Trail, 1:52.46

200 Yard Freestyle (5A SQT 2 minutes, 3 seconds) — 1. K. Shanley (Chatfield), 1 minute, 52.59 seconds; 2. B. Ford (Mountain Vista), 1:53.56; 3. M. Rees (Lewis-Palmer), 1:53.70; 4. K. Baker (ThunderRidge), 1:53.71; 5. E. Brock (Cherry Creek), 1:53.84; Aurora swimmers in top 20 — 16. Claire Brennan (Regis Jesuit), 1:57.20; 18. Meriel Upton (Regis Jesuit), 1:57.52

200 Yard Individual Medley (5A SQT 2 minutes, 18.50 seconds) — 1. C. Gillilan (Fossil Ridge), 2 minutes, 2.17 seconds; 2. R. Gillilan (Fossil Ridge), 2:04.01; 3. K. Baker (ThunderRidge), 2:05.82; 4. L. Bell (Fossil Ridge), 2:06.83; 5. A. Shaw (Heritage), 2:07.12; Aurora swimmers in top 20 — 13. Maggie Robben (Smoky Hill), 2:09:19

50 Yard Freestyle (5A SQT 25.80 seconds) — 1. M. Smithbaker (Rocky Mountain), 23.21 seconds; 2. M. Rees (Lewis-Palmer), 23.28; 3. A. Shaw (Heritage), 23.52; 4. L. Stenstrom (Valor Christian), 23.56; 5. A. Rojas (Doherty), 23.84

1-meter diving (5A SQT 345 points (12.3DD)) — 1. F. Cable (Arapahoe), 555.85 points; 2. I. Gregersen (Ralston Valley), 520.15; 3. G. Wensuc (ThunderRidge), 510.25; 4. K. Belitz (Arapahoe), 508.05; 5. A. Foster (Lewis-Palmer), 488.10; Aurora divers in top 20 — 7. Jaclyn Santiago (Smoky Hill), 453.00; 8. Sarah Mortenson (Rangeview), 450.10

100 Yard Butterfly (5A SQT 1 minutes, 2.50 seconds) — 1. R. Gillilan (Fossil Ridge), 54.34 seconds; 2. C. Gillilan (Fossil Ridge), 55.05; 3. R. Tapley (Fairview), 55.33; 4. M. Seigal (Fairview), 56.13; 5. J. Smith (Cherry Creek), 56.31; Aurora swimmer in top 20 — 15. Jada Surrell-Norwood (Regis Jesuit), 57.95

100 Yard Freestyle (5A SQT 56.40 seconds) — 1. L. Stenstrom (Valor Christian), 51.01 seconds; 2. M. Smithbaker (Rocky Mountain), 51.25; 3. A. Shaw (Heritage), 51.26; 4. R. Gillilan (Fossil Ridge), 51.96; 5. C. Gillilan (Fossil Ridge), 51.98; Aurora swimmer in top 20 — 13. Jada Surrell-Norwood (Regis Jesuit), 52.94

500 Yard Freestyle (5A SQT 5 minutes, 32.00 seconds) — 1. K. Shanley (Chatfield), 5 minutes, 0.89 seconds; 2. E. Brock (Cherry Creek), 5:03.53; 3. B. Ford (Mountain Vista), 5:04.00; 4. M. Simon (Fairview), 5:04.68; 5. M. Seigal (Fairview), 5:07.30; Aurora swimmers in top 20 — 10. Lyssa Wood (Grandview), 5:13.87; 15. Hailey Matthews (Grandview), 5:14.53

200 Yard Freestyle Relay (5A SQT 1 minute, 50 seconds) — 1. Arapahoe, 1 minute, 36.45 seconds; 2. Fairview, 1:36.84; 3. Cherry Creek, 1:36.95; 4. Chatfield, 1:37.57; 5. Valor Christian, 1:37.88; Aurora teams in top 20 — 10. Grandview, 1:39.72; 12. Regis Jesuit, 1:39.77; 17. Cherokee Trail, 1:42.77; 19. Smoky Hill, 1:43.34

100 Yard Backstroke (5A SQT 1 minutes, 3 seconds) — 1. M. Rees (Lewis-Palmer), 54.14 seconds; 2. R. Tapley (Fairview), 55.78; 3. S. Bales (Legacy), 56.53; 4. R. Gillilan (Fossil Ridge), 56.80; 5. C. Fie’elki (Horizon), 56.80; Aurora swimmer in top 20 — 15. Jada Surrell-Norwood (Regis Jesuit), 58.11

100 Yard Breaststroke (5A SQT 1 minute, 12.30 seconds) — 1. C. Gillilan (Fossil Ridge), 1 minute, 4.22 seconds; 2. A. Wetzel (Arapahoe), 1:04.51; 3. E. Weber (Fairview), 1:05.02; 4. E. Drury (Cherry Creek), 1:05.04; 5. M. Smithbaker (Rocky Mountain), 1:05.14; Aurora swimmers in top 20 — 7. Maggie Robben (Smoky Hill), 1:05.52; 11. Sophia Bradac (Regis Jesuit), 1:06.67

400 Yard Freestyle Relay (5A SQT 4 minutes, 0 seconds) — 1. Mountain Vista, 3 minutes, 31.92 seconds; 2. Valor Christian, 3:32.12; 3. Cherry Creek, 3:32.72; 4. Chatfield, 3:33.28; 5. Fossil Ridge, 3:33.29; Aurora teams in top 20 — 8. Regis Jesuit, 3:36.80; 11. Grandview, 3:39.14; 17. Smoky Hill, 3:42.22; 18. Cherokee Trail, 3:42.38