Team scores and results from the 2019 Smoky Hill Invitational girls swim meet held on Jan. 12, 2019, at Smoky Hill High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2019 SMOKY HILL INVITATIONAL GIRLS SWIM MEET

Team scores: 1. Heritage 496.5 points; 2. Chatfield 424; 3. Legend 332; 4. SMOKY HILL 327; 5. Mullen 281; 6. CHEROKEE TRAIL 274.5; 7. Chaparral 209.5; 8. Douglas County 160; 9. George Washington 141; 10. Ponderosa 98.5; 11. Liberty 94; 12. EAGLECREST 74; 13. SMOKY HILL GREEN 64; 14. Denver South 55; 15. SMOKY HILL RED 28

200 yard medley relay: A Final — 1. Heritage, 1 minute, 49.70 seconds (5ASQT); 2. SMOKY HILL (Kristina Domashevich, Maggie Robben, Annelise Thomas, Katie Power), 1:50.73; 3. Mullen, 1:50.92 (5ASQT); 4. Legend, 1:52.32 (5ASQT); 5. Chaparral, 1:56.27 (5ASQT); CHEROKEE TRAIL (Meghan Mai, Paige Hickman, Caitlyn Agee-Keys, Sarah Torline) DQ

B Final — 7. Douglas County, 1:56.18 (5ASQT); 8. SMOKY HILL GREEN (Gabriella Goris, Korin Mogler, Kelly Saindon, Blythe Iverson), 1:58.90 (5ASQT); 9. Chatfield, 1:59.52 (5ASQT); 10. EAGLECREST (Courtney Menefee, Hadley Phipps, Kim Nguyen, Maddie Crespo), 2:00.94 (5ASQT); 11. Liberty, 2:02.71 (5ASQT); 12. George Washington 2:02.72 (5ASQT); Other Aurora results: 15. Smoky Hill Red, 2:09.03

200 yard freestyle: A Final — 1. K. Shanley (Chatfield), 1 minute, 54.20 seconds (5ASQT); 2. M. Kroening (Douglas Co.), 1:56.96 (5ASQT); 3. E. Kahn (Geo. Wash), 2:00.91 (5ASQT); 4. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 2:02.00 (5ASQT); 5. Z. Loftin (Legend), 2:02.51 (5ASQT); 6. H. Nelson (Legend), 2:05.34

B Final — 7. SKYLAR BRGOCH (CHEROKEE TRAIL), 2:01.87 (5ASQT); 8. K. Flewell (Chatfield), 2:05.52; 9. E. Lawrence (Heritage), 2:06.30; 10. K. Hagan (Chaparral), 2:06.62; 11. S. Robles (Heritage), 2:07.07; 12. J. Glist (Chatfield), 2:09.67; Other Aurora results: 14. Regan Ramsey (Cherokee Trail), 2:06.41; 17. Emily Sovern (Cherokee Trail), 2:09.72

200 yard individual medley: A Final — 1. A. Shaw (Heritage), 2 minutes, 7.12 seconds (5ASQT); 2. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 2:10.24 (5ASQT); 3. ANNELISE THOMAS (SMOKY HILL), 2:14.49 (5ASQT); 4. M. Fleetwood (Legend), 2:14.89 (5ASQT); 5. A. Urroz (Heritage), 2:16.59 (5ASQT); 6. CAITLYN AGEE-KEYS (CHEROKEE TRAIL), 2:19.39

B Final — 7. C. Brown (Legend), 2:18.64; 8. M. Nash (Heritage), 2:20.34; 9. K. Beyerly (Legend), 2:21.59; 10. A. McGonigle (Chaparral), 2:21.66; 11. TATUM LOUTHAN (CHEROKEE TRAIL), 2:21.93; 12. HADLEY PHILLIPS (EAGLECREST), 2:25.38; Other Aurora results: 18. Gabriella Goris (Smoky Hill), 2:28.56

50 yard freestyle: A Final — 1. A. Turney (Chatfield), 24.29 seconds (5ASQT); 2. M. Mulvihill (Chatfield), 24.83 (5ASQT); 3. S. Zinis (Mullen), 24.89 (5ASQT); 4. M. Mitchell (Heritage), 25.02 (5ASQT); 5. SARAH TORLINE (CHEROKEE TRAIL), 25.53 (5ASQT); 6. A. Lopez (Heritage), 26.36

B Final — 7. G. Zinis (Mullen), 25.42 (5ASQT); 8. A. McLaughlin (Denver South), 25.78 (5ASQT); 9. L. Kline (Chaparral), 26.11; T10. J. Kaplan (Chaparral), 26.23; T10. M. Kania (Heritage), 26.23; 12. KIM NGUYEN (EAGLECREST), 26.33

1-meter diving: A Final — 1. L. Hammar (Denver South), 460.15 points; 2. J. Zinis (Mullen), 417.70; 3. I. Bassock (Heritage), 398.25; 4. JACLYN SANTIAGO (SMOKY HILL), 387.16; 5. K. Duff (Chatfield), 378.00; 6. K. Rowland (Mullen), 372.25; 7. S. Brown (Ponderosa), 351.85; 8. M. Divita (Heritage), 374.65; 9. M. Buszkiewic (Heritage), 345.05; 10. S. Collins (Chatfield), 329.10; 11. A. Rinehart (Ponderosa), 324.40; 12. C. Ostasz (Chatfield), 319.80; 13. AUTUMN IVESTER (CHEROKEE TRAIL), 319.60; 14. S. Carlos (Geo. Wash), 318.85; 15. R. McCamley (Mullen), 318.65; 16. J. Cozard (Heritage), 315.30; 17. G. Reuth (Mullen), 306.25; 18. ELIZABETH RUSSO (SMOKY HILL), 297.95

100 yard butterfly: A Final — 1. A. Sanchez (Legend), 59.14 seconds (5ASQT); 2. L. Hunt (Heritage), 59.52 (5ASQT); 3. CAITLYN AGEE-KEYS (CHEROKEE TRAIL), 1:00.82 (5ASQT); 4. SKYLAR BRGOCH (CHEROKEE TRAIL), 1:01.15 (5ASQT); 5. KRISTINA DOMASHEVICH (SMOKY HILL), 1:02.25 (5ASQT); 6. K. Flewell (Chatfield), 1:03.98

B Final — 7. ANNELISE THOMAS (SMOKY HILL), 1:01.73 (5ASQT); 8. TATUM LOUTHAN (CHEROKEE TRAIL), 1:03.90; 9. A. McClendon (Heritage), 1:04.73; 10. KELLY SAINDON (SMOKY HILL), 1:05.39; T11. AMANDA FEILMEIER (CHEROKEE TRAIL), 1:06.18; T11. H. Scott (Ponderosa), 1:06.18

100 yard freestyle: A Final — 1. A. Shaw (Heritage), 51.66 seconds (meet record, previous 52.33 set by Heritage’s Kylie Andrews in 2015) (5ASQT); 2. K. Shanley (Chatfield), 52.98 (5ASQT); 3. M. Mulvihill (Chatfield), 53.83 (5ASQT); 4. C. Chahbandour (Mullen), 55.89 (5ASQT); 5. SARAH TORLINE (CHEROKEE TRAIL), 56.24 (5ASQT); 6. S. Zinis (Mullen), 56.70

B Final — 7. M. Mitchell (Heritage), 54.95 (5ASQT); 8. E. Kahn (Geo. Wash), 55.10 (5ASQT); 9. KATIE POWER (SMOKY HILL), 56.38; 10. M. Deevy (Heritage), 56.48; 11. P. Feeder (Legend), 56.54; Other Aurora result: 14. Meghan Mai (Cherokee Trail), 58.28

500 yard freestyle: A Final — 1. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 5 minutes, 18.89 seconds (5ASQT); 2. K. Hagan (Chaparral), 5:33.57; 3. A. Koenig (Douglas Co.), 5:34.48; 4. J. Glist (Chatfield), 5:35.55; 5. B. Kempe (Chatfield), 5:36.89; 6. K. Graham (Geo. Wash.), 5:41.11

B Final — 7. M. Jabbour (Liberty), 5:43.10; 8. E. Lawrence (Heritage), 5:44.27; 9. H. Bettmann (Chatfield), 5:44.62; 10. H. Nelson (Legend), 5:48.50; 11. S. Baker (Liberty), 5:49.26; 12. AVA COBB (CHEROKEE TRAIL), 5:52.89; Other Aurora results: 13. Dilyn Clarke (Cherokee Trail), 5:51.70; 16. Kendall Bergstrom (Smoky Hill), 6:04.22

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Chatfield, 1 minute, 38.69 seconds (Meet record, previous 1:39.10 set by Chaparral in 2016) (5ASQT); 2. Heritage, 1:39.19 (5ASQT); 3. Mullen, 1:40.66 (5ASQT); 4. Chaparral, 1:44.35 (5ASQT); 5. CHEROKEE TRAIL (Skylar Brgoch, Tatum Louthan, Emily Sovern, Caitlyn Agee-Keys), 1:44.70 (5ASQT); 6. Legend, 1:46.63 (5ASQT)

B Final — 7. Geo. Washington, 1:45.89 (5ASQT); 8. SMOKY HILL (Kelly Saindon, Gabriella Goris, Kendall Bergstrom, Blythe Iverson), 1:47.65 (5ASQT); 9. EAGLECREST (Maddie Crespo, Courtney Menefee, Hadley Phipps, Kim Nguyen), 1:49.72 (5ASQT); 10. Douglas Co., 1:50.03; 11. Liberty, 1:51.50; 12. SMOKY HILL GREEN (Jessiy Selby, Piper Neely, Katelyn Vann, Grace Jones), 1:55.44; Other Aurora results: 14. Smoky Hill Red (Cassie Scott, Sydney Miller, Maya Vazquez, Jordan Mitchell), 1:55.64

100 yard backstroke: A Final — 1. A. Sanchez (Legend), 58.68 seconds (5ASQT); 2. L. Hunt (Heritage), 59.29 (5ASQT); 3. A. Turner (Chatfield), 59.50 (5ASQT); 4. A. Storm (Chatfield), 1:00.10 (5ASQT); 5. KRISTINA DOMASHEVICH (SMOKY HILL), 1:01.70 (5ASQT); 6. MEGHAN MAI (CHEROKEE TRAIL), 1:02.11 (5ASQT)

B Final — 7. L. Van Fleet (Ponderosa), 1:00.97 (5ASQT); 8. M. Clode (Mullen), 1:02.00 (5ASQT); 9. Z. Loftin (Legend), 1:03.20 ; 10. MARY GALLAGHER (CHEROKEE TRAIL), 1:04.75; 11. COURTNEY MENEFEE (EAGLECREST), 1:05.49; 12. A. Lopez (Heritage), 1:06.58; Other Aurora results: 17. Kelly Saindon (Smoky Hill), 1:06.95

100 yard breaststroke: A Final — 1. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 1 minute, 5.52 seconds (5ASQT); 2. A. Urroz (Heritage), 1:06.74; 3. C. Chahbandour (Mullen), 1:08.62 (5ASQT); 4. M. Fleetwood (Legend), 1:09.06; 5. M. Deevy (Heritage), 1:09.83 (5ASQT); 6. C. Brown (Legend), 1:10.45 (5ASQT)

B Final — 7. M. Kroening (Douglas Co.), 1:08.00 (5ASQT); 8. M. Nash (Heritage), 1:09.83 (5ASQT); 9. A. Schwamm (Mullen), 1:11.13 (5ASQT); 10. KATIE POWER (SMOKY HILL), 1:12.53; 11. M. Schneider (Chaparral), 1:13.15; 12. K. Beyerly (Legend), 1:13.56

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Chatfield, 3 minutes, 33.80 seconds (Meet record, previous 3:37.11 set by Heritage in 2018); 2. Heritage, 3:40.06 (5ASQT); 3. SMOKY HILL (Kristina Domashevich, Annelise Thomas, Katie Power, Maggie Robben), 3:42.22 (5ASQT); 4. Legend, 3:45.12; 5. CHEROKEE TRAIL (Sarah Torline, Emily Sovern, Skylar Brgoch, Tatum Louthan), 3:45.67 (5ASQT); 6. Douglas Co., 3:50.24 (5ASQT)

B Final — 7. Mullen, 3:54.45 (5ASQT); 8. Geo. Washington, 3:55.17 (5ASQT); 9. Chaparal, 3:55.38 (5ASQT); 10. Liberty, 4:05.16; 11. SMOKY HILL GREEN (Kendall Bergstrom, Grace Jones, Jessiy Selby, Korin Mogler), 4:09.43; 12. EAGLECREST (Jaylin Skaggs, Hermione Hecht, Otter Ervin, Karla Velasquez) DQ; Other Aurora result: Smoky Hill Red (Piper Neely, Alexa Burns, Maya Vazquez, Annabel Fuina), 4:16.39