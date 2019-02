AURORA | Final team scores, plus championship and consolation finals results for the 2019 Continental “A” League Championship girls swimming meet held on Feb. 2, 2019, at Heritage High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2019 CONTINENTAL “A” LEAGUE GIRLS SWIM MEET

Feb. 2 at Heritage High School

Team scores: 1. Mountain Vista 607 points; 2. Heritage 476; 3. Rock Canyon 458; 4. ThunderRidge 389; 5. Highlands Ranch 294; 6. REGIS JESUIT 246; 7. Legend 215; 8. Chaparral 179; 9. Douglas County 161; 10. Ponderosa 104

200 yard medley relay: A Final — 1. Mountain Vista, 1 minute, 45.90 seconds (All-American Consideration); 2. Heritage, 1:48.57 (5ASQT); 3. ThunderRidge, 1:48.62 (5ASQT); 4. Highlands Ranch, 1:48.98 (5ASQT); 5. Rock Canyon, 1:53.41 (5ASQT); 6. REGIS JESUIT (Maddie Proctor, Amelie Colsman, Hannah Hubka, Kylar Cronin), 1:56.85 (5ASQT)

B Final — 7. Douglas County, 1:56.14 (5ASQT); 8. Chaparral, 1:56.53 (5ASQT); 9. Legend, 1:57.48 (5ASQT); 10. Ponderosa, 2:09.32

200 yard freestyle: A Final — 1. B. Ford (Mtn. Vista), 1 minute, 53.56 seconds (5ASQT); 2. B. Nichols (Rock Canyon), 1:57.15 (5ASQT); 3. A. Sanchez (Legend), 1:57.75 (5ASQT); 4. R. Mathieson (Rock Canyon), 1:57.90 (5ASQT); 5. G. Haas (Rock Canyon), 1:58.03; 6. K. Philbrick (Rock Canyon), 2:04.84

B Final — 7. D. Roney (Highlands Ranch), 2:01.40 (5ASQT); 8. J. Capp (Mtn. Vista), 2:02.85 (5ASQT); 9. J. Martus (Mtn. Vista), 2:03.15; 10. C. Nollsch (High. Ranch), 2:04.16; 11. S. Robles (Heritage), 2:04.17; 12. H. Nelson (Legend), 2:04.83

200 yard individual medley: A Final — 1. K. Baker (ThunderRidge), 2 minutes, 5.82 seconds (5ASQT); 2. K. Haworth (ThunderRidge), 2:10.85 (5ASQT); 3. A. Urroz (Heritage), 2:11.05 (5ASQT); 4. K. Mallory (ThunderRidge), 2:11.82 (5ASQT); 5. H. Dennis (Mtn. Vista), 2:14.10 (5ASQT); 6. S. Robinson (Rock Canyon), 2:19.80

B Final — 7. S. Zarrin (Mtn. Vista), 2:17.67 (5ASQT); 8. M. Nash (Heritage), 2:19.94; 9. M. Deevy (Heritage), 2:21.10; 10. K. Whitmore (Mtn. Vista), 2:21.30; 11. A. McGonigle (Chaparral), 2:21.68; 12. S. Kotliarsky (High. Ranch), 2:22.38

50 yard freestyle: A Final — 1. A. Shaw (Heritage), 23.52 seconds (All-American Consideration) (5ASQT); 2. A. Osmun (Mtn. Vista), 24.10 (5ASQT); 3. A. Burton (High. Ranch), 24.37 (5ASQT); 4. P. Henry (Mtn. Vista), 24.39 (5ASQT); 5. M. Kroening (Douglas Co.), 24.99 (5ASQT); 6. M. Edstrom (Rock Canyon), 25.43 (5ASQT)

B Final — 7. M. Long (Mtn. Vista), 25.07 (5ASQT); 8. J. Beckwith (Rock Canyon), 25.29 (5ASQT); 9. T. Haberkorn (Mtn. Vista), 25.58 (5ASQT); 10. A. Case (Rock Canyon), 25.69 (5ASQT); 11. O. Luhnau (Rock Canyon), 25.87; 12. AMELIE COLSMAN (REGIS JESUIT), 25.89

1-meter diving: A Final — 1. G. Wensuc (ThunderRidge), 510.25 points (5ASQT); 2. K. Chambo (High. Ranch), 445.95 (5ASQT); 3. S. Brown (Ponderosa), 441.10 (5ASQT); 4. I. Bassock (Heritage), 433.50; 5. E. Drazek (ThunderRidge), 388.15 (5ASQT); 6. G. Downing (Heritage), 382.25 (5ASQT); 7. A. Rinehart (Ponderosa), 374.50 (5ASQT); 8. K. Bauer (Mtn. Vista), 358.45 (5ASQT); 9. CHIARA LOPACH (REGIS JESUIT), 355.20 (5ASQT); 10. M. Divita (Heritage), 339.75; 11. J. Smith (ThunderRidge), 333.80; 12. M. Buszkiewic (Hertiage), 323.20; 13. M. Gray (Legend), 322.35; 14. OLIVIA BAPTISTE (REGIS JESUIT), 316.40; 15. C. Mitchell (ThunderRidge), 308.80; 16. H. Block (Legend), 308.70; 17. P. Jewell (Douglas Co.), 295.75; 18. E. Watson (Mtn. Vista), 278.85

100 yard butterfly: A Final — 1. K. Baker (ThunderRidge), 56.94 seconds (5ASQT); 2. A. Shaw (Heritage), 58.14 (5ASQT); 3. A. Burton (High. Ranch), 58.77 (5ASQT); 4. A. Beck (Mtn. Vista), 1:00.57 (5ASQT); 5. M. Mallory (ThunderRidge), 1:00.60; 6. L. Hunt (Heritage), 1:00.95 (5ASQT)

B Final — 7. A. Urroz (Heritage), 1:00.75 (5ASQT); 8. G. Gardner (Rock Canyon), 1:01.59 (5ASQT); 9. J. Beckwith (Rock Canyon), 1:02.13 (5ASQT); 10. S. Quartaro (ThunderRidge), 1:02.52; 11. J. Martus (Mtn. Vista), 1:02.66; 12. HANNAH HUBKA (REGIS JESUIT), 1:02.70

100 yard freestyle: A Final — 1. A. Osmun (Mtn. Vista), 52.77 seconds (5ASQT); 2. H. Dennis (Mtn. Vista), 53.12 (5ASQT); 3. A. Sanchez (Legend), 54.07 (5ASQT); 4. M. Mitchell (Heritage), 54.70 (5ASQT); 5. SHELBY ENDERLEIN (REGIS JESUIT), 56.02; 6. M. Edstrom (Rock Canyon), 56.21

B Final — 7. K. LaRiviere (High. Ranch), 55.29 (5ASQT); 8. M. Long (Mtn. Vista), 55.86; 9. A. Lopez (Heritage), 56.00 (5ASQT); 10. L. Kline (Chaparral), 56.48; 11. KYLAR CRONIN (REGIS JESUIT), 57.44; 12. A. Case (Rock Canyon), 57.86

500 yard freestyle: A Final — 1. B. Ford (Mtn. Vista), 5 minutes, 4.00 seconds (5ASQT); 2. G. Haas (Rock Canyon), 5:15.45 (5ASQT); 3. M. Kroening (Douglas Co.), 5:16.59 (5ASQT); 4. B. Nichols (Rock Canyon), 5:19.16 (5ASQT); 5. D. Roney (High. Ranch), 5:23.49 (5ASQT); 6. K. Mallory (ThunderRidge), 5:26.02 (5ASQT)

B Final — 7. T. Haberkorn (Mtn. Vista), 5:23.54 (5ASQT); 8. R. Mathieson (Rock Canyon), 5:27.07 (5ASQT); 9. ISALINA COLSMAN (REGIS JESUIT), 5:29.25 (5ASQT); 10. A. Koenig (Douglas Co.), 5:34.54; 11. K. Hagan (Chaparral), 5:36.42; 12. HANNAH HUBKA (REGIS JESUIT), 5:40.25

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Heritage, 1 minute, 39.82 seconds (5ASQT); 2. Mountain Vista, 1:40.21 (5ASQT); 3. Legend, 1:43.05 (5ASQT); 4. Chaparral, 1:43.53 (5ASQT); 5. Rock Canyon, 1:44.04 (5ASQT); 6. REGIS JESUIT (Juliette Bruner, Amelie Colsman, Shelby Enderlein, Kylar Cronin), 1:44.59 (5ASQT)

B Final — 7. Highlands Ranch, 1:47.36 (5ASQT); 8. ThunderRidge, 1:47.46 (5ASQT); 9. Douglas County, 1:48.15 (5ASQT); 10. Ponderosa, 1:48.76 (5ASQT)

100 yard backstroke: A Final — 1. P. Henry (Mtn. Vista), 57.25 seconds (5ASQT); 2. L. Hunt (Heritage), 58.08 (5ASQT); 3. E. Hendren (Mtn. Vista), 59.25 (5ASQT); 4. M. Mallory (ThunderRidge), 59.61 (5ASQT); 5. K. LaRiviere (High. Ranch), 1:00.93 (5ASQT); 6. L. Kline (Chaparral), 1:02.59 (5ASQT)

B Final — 7. Z. Loftin (Legend), 1:02.46 (5ASQT); 8. M. DiCarlo (Rock Canyon0, 1:03.00 (5ASQT); 9. CAROLINE CLOUATRE (REGIS JESUIT), 1:03.26; 10. C. Cho (Mtn Vista), 1:03.37; 11. MIRIAM SKARI (REGIS JESUIT), 1:04.20; 12. A. Narwaney (Mtn. Vista), 1:04.89

100 yard breaststroke: A Final — 1. K. Haworth (ThunderRidge), 1 minute, 6.47 seconds (5ASQT); 2. M. Madison (Heritage), 1:07.51 (5ASQT); 3. J. Capp (Mtn. Vista), 1:08.45 (5ASQT); 4. M. Fleetwood (Legend), 1:09.46 (5ASQT); 5. M. Deevy (Heritage), 1:10.11 (5ASQT); 6. K. Philbrick (Rock Canyon), 1:10.14 (5ASQT)

B Final — 7. A. Martus (Mtn. Vista), 1:10.42 (5ASQT); 8. S. Robinson (Rock Canyon), 1:10.56 (5ASQT); 9. G. Gardner (Rock Canyon), 1:10.61 (5ASQT); 10. G. Ostrander (Heritage), 1:10.82 (5ASQT); 11. M. Coberly (Mtn. Vista), 1:10.92 (5ASQT); 12. J. Kaplan (Chaparral), 1:12.64

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Mountain Vista, 3 minutes, 31.92 seconds (League record, previous 3:34.20 by Regis Jesuit’s Lindsay Painton, Amy Lenderink, Samantha Smith and Taylor Wilson in 2015); 2. ThunderRidge, 3:38.89 (5ASQT); 3. Heritage, 3:38.74 (5ASQT); 4. Highlands Ranch, 3:42.44 (5ASQT); 5. Rock Canyon, 3:42.98 (5ASQT); 6. Legend, 3:49.04 (5ASQT)

B Final — 7. Douglas County, 3:50.49 (5ASQT); 8. REGIS JESUIT (Ava Wiley, Hannah Hubka, Ella Queenan, Shelby Enderlein), 3:52.53 (5ASQT); 9. Chaparral, 3:56.00; 10. Ponderosa, 4:11.60