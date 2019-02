AURORA | Final team scores, plus championship and consolation finals results for the 2019 Centennial “A” League Championship girls swimming meet held on Feb. 2, 2019, at Arapahoe High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2019 CENTENNIAL “A” LEAGUE GIRLS SWIM MEET

Feb. 2 at Arapahoe High School

Team scores: 1. Cherry Creek 987 points; 2. Arapahoe 851; 3. GRANDVIEW 664.5; 4. CHEROKEE TRAIL 558; 5. Mullen 501; 6. SMOKY HILL 427; 7. EAGLECREST 205.5; 8. OVERLAND 120

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Cherry Creek, 1 minute, 46.04 seconds (A League record, previous 1:47.20 set by Arapahoe in 2017) (5ASQT); 2. Mullen, 1:47.64 (4ASQT); 3. Arapahoe, 1:48.22 (5ASQT); 4. SMOKY HILL (Kristina Domashevich, Maggie Robben, Annelise Thomas, Blythe Iverson), 1:53.28 (5ASQT); 5. CHEROKEE TRAIL (Meghan Mai, Paige Hickman, Caitlyn Agee-Keys, Sarah Torline), 1:53.47 (5ASQT); 6. GRANDVIEW (Lyssa Wood, Julia Matney, Alyssa McKenna, Alyssa Russum), 1:54.13 (5ASQT); 7. EAGLECREST (Courtney Menefee, Hadley Phipps, Kim Nguyen, Maddie Crespo), 1:59.02 (5ASQT); 8. OVERLAND (Tatiana Cantu, Candace Hill, Kaylee Emick, Eden Worden), 2:14.59

200 yard freestyle: A Final — 1. G. Van Anne (Arapahoe), 1 minute, 56.32 seconds (5ASQT); 2. E. Blair (Cherry Creek), 1:58.04 (5ASQT); 3. LYSSA WOOD (GRANDVIEW), 1:58.07 (5ASQT); 4. M. Bergstrom (Arapahoe), 2:00.40 (5ASQT); 5. MADDIE WILSON (CHEROKEE TRAIL), 2:00.74 (5ASQT); 6. JADYN PHILLIPS (GRANDVIEW), 2:01.15 (5ASQT); 7. ALYSSA RUSSUM (GRANDVIEW), 2:01.63 (5ASQT); 8. E. Abernathy (Arapahoe), 2:03.25

B Final — T9. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 2:02.03 (5ASQT); T9. M. Adam (Cherry Creek), 2:02.03 (5ASQT); 11. TATUM LOUTHAN (CHEROKEE TRAIL), 2:04.04; 12. SKYLAR BRGOCH (CHEROKEE TRAIL), 2:04.18; 13. M. Norford (Cherry Creek), 2:04.56; 14. M. Thompson (Arapahoe), 2:04.60; 15. S. Jang (Cherry Creek), 2:04.70; 16. REGAN RAMSEY (CHEROKEE TRAIL), 2:04.95

200 yard individual medley: A Final — 1. L. Sowitch (Mullen), 2:09.96 (4ASQT); 2. M. Saldanha (Cherry Creek), 2:10.13 (5ASQT); 3. HAILEY MATTHEWS (GRANDVIEW), 2:12.01 (5ASQT); 4. M. Griffin (Arapahoe), 2:17.23 (5ASQT); 5. P. Peitz-Diaz (Cherry Creek), 2:17.76 (5ASQT); 6. M. Hunter (Cherry Creek), 2:17.87 (5ASQT); 7. J. King (Cherry Creek), 2:21.01; 8. KELLY SAINDON (SMOKY HILL), 2:28.11

B Final — 9. HADLEY PHIPPS (EAGLECREST), 2:21.39; 10. SAMANTHA SMITH (GRANDVIEW), 2:21.93; 11. HANNAH WOREN (CHEROKEE TRAIL), 2:22.87; 12. AVA COBB (CHEROKEE TRAIL), 2:23.42; 13. ALYSSA MCKENNA (GRANDVIEW), 2:23.71; 14. M. Moritz (Arapahoe), 2:23.96; 15. T. Enserro (Arapahoe), 2:25.23; 16. A. Schwamm (Mullen), 2:26.43

50 yard freestyle: A Final — 1. A. Wetzel (Arapahoe), 24.23 seconds (5ASQT); 2. S. Zinis (Mullen), 24.65 (4ASQT); 3. H. Galvin (Arapahoe), 25.23 (5ASQT); 4. K. Steele (Cherry Creek), 25.36 (5ASQT); 5. LILY WILLIAMS (GRANDVIEW), 25.44 (5ASQT); 6. A. Hall (Cherry Creek), 25.56 (5ASQT); 7. SARAH TORLINE (CHEROKEE TRAIL), 25.65 (5ASQT); 8. JENNA MOSS (GRANDVIEW), 25.96

B Final — 9. G. Zinis (Mullen), 25.23 (4ASQT); 10. S. Packer (Arapahoe), 25.48 (5ASQT); 11. K. Harris (Cherry Creek), 25.81; 12. M. Clode (Mullen), 25.86; 13. KRISTINA DOMASHEVICH (SMOKY HILL), 25.92; 14. E. Maxey (Cherry Creek), 25.94; 15. NICOLE REISER (GRANDVIEW), 26.28; 16. KATIE POWER (SMOKY HILL), 26.49

1-meter diving: A Final — 1. F. Cable (Arapahoe), 555.85 points (League record, previous 543.50 set by Cable in 2017) (5ASQT); 2. K. Belitz (Arapahoe), 508.05 (5ASQT); 3. JACLYN SANTIAGO (SMOKY HILL), 453.00 (5ASQT); 4. J. Zinis (Mullen), 447.30 (4ASQT); 5. M. Stefanski (Cherry Creek), 444.65 (5ASQT); 6. M. Hampton (Arapahoe), 440.85 (5ASQT); 7. K. Tatum (Arapahoe), 440.35 (5ASQT); 8. K. Simon (Cherry Creek), 397.20 (5ASQT); 9. MADELINE HEMSTREET (GRANDVIEW), 363.65 (5ASQT); 10. ELIZABETH RUSSO (SMOKY HILL), 357.60 (5ASQT); 11. K. Rowland (Mullen), 347.00; 12. TAYLOR ODEN (GRANDVIEW), 344.20; 13. C. Zurcher (Cherry Creek), 332.80; 14. I. Dambrosia (Cherry Creek), 330.00; 15. G. Reuth (Mullen), 323.95; 16. MILAN RICHMAN (OVERLAND), 317.50; 17. K. West (Mullen), 312.10; 18. CAROLYN LETZIG (CHEROKEE TRAIL), 284.85; 19. DANIELA SOLOK (GRANDVIEW), 284.65; 20. MYA BUGOS (CHEROKEE TRAIL), 272.95; 21. CAROLINE PARENT (SMOKY HILL), 244.20; 22. ANNA KRAESKI (OVERLAND), 225.95; 23. TESSA JONES (CHEROKEE TRAIL), 221.75; 24. AAJANAE HENRY (OVERLAND), 197.20

100 yard butterfly: A Final — 1. J. Smith (Cherry Creek), 56.31 seconds (League record, previous 56.70 set by Arapahoe’s Laurel Eiber in 2017) (5ASQT); 2. M. Saldanha (Cherry Creek), 57.97 (5ASQT); 3. E. Brock (Cherry Creek), 58.29 (5ASQT); 4. G. Van Anne (Arapahoe), 59.25 (5ASQT); 5. L. Sowitch (Mullen), 59.96 (4ASQT); 6. S. Yilmazturk (Cherry Creek), 1:00.59 (5ASQT); 7. SKYLAR BRGOCH (CHEROKEE TRAIL), 1:00.78 (5ASQT); 8. JADYN PHILLIPS (GRANDVIEW), 1:01.48 (5ASQT)

B Final — 9. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 1:00.49 (5ASQT); 10. M. Huster (Arapahoe), 1:01.06 (5ASQT); 11. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 1:01.30 (5ASQT); 12. ALYSSA RUSSUM (GRANDVIEW), 1:01.56 (5ASQT); 13. ALYSSA MCKENNA (GRANDVIEW), 1:02.79; 14. TATUM LOUTHAN (CHEROKEE TRAIL), 1:03.92; 15. E. Rakowski (Arapahoe), 1:04.30; 16. S. Zinis (Mullen), 1:04.78 (4ASQT)

100 yard freestyle: A Final — 1. L. Wehr (Arapahoe), 52.96 seconds (5ASQT); 2. M. Kirton (Cherry Creek), 53.53 (5ASQT); 3. C. Chahbandour (Mullen), 54.74 (4ASQT); 4. E. Blair (Cherry Creek), 54.94 (5ASQT); 5. A. Cremer (Cherry Creek), 55.24 (5ASQT); 6. H. Eckerman (Cherry Creek), 55.53 (5ASQT); 7. SARAH TORLINE (CHEROKEE TRAIL), 55.72 (5ASQT); 8. A. Tellinger (Arapahoe), 56.25 (5ASQT)

B Final — 9. H. Galvan (Arapahoe), 55.78 (5ASQT); 10. JULIA MATNEY (GRANDVIEW), 55.83 (5ASQT); 11. S. Packer (Arapahoe), 55.86 (5ASQT); 12. HAILEY MATTHEWS (GRANDVIEW), 56.23 (5ASQT); 13. KRISTINA DOMASHEVICH (SMOKY HILL), 56.24 (5ASQT); 14. KATIE POWER (SMOKY HILL), 57.82; 15. MEGHAN MAI (CHEROKEE TRAIL), 58.46; 16. OLIVIA YOUNG (GRANDVIEW), 58.64

500 yard freestyle: A Final — 1. E. Brock (Cherry Creek), 5 minutes, 11.85 seconds (5ASQT); 2. M. Bergstrom (Arapahoe), 5:16.62 (5ASQT); 3. M. Griffin (Arapahoe), 5:20.70 (5ASQT); 4. K. Steele (Cherry Creek), 5:27.16 (5ASQT); 5. MADDIE WILSON (CHEROKEE TRAIL), 5:31.03 (5ASQT); 6. A. Mumfrey (Cherry Creek), 5:36.06; 7. K. Varner (Cherry Creek), 5:36.23; 8. E. Abernathy (Arapahoe), 5:38.71

B Final — 9. VERONICA HILDEBRAND (GRANDVIEW), 5:34.28; 10. AVA COBB (CHEROKEE TRAIL), 5:41.69; 11. TATIANA CANTU (OVERLAND), 5:44.95; 12. DILYN CLARKE (CHEROKEE TRAIL), 5:48.84; 13. GRACE THOMURE (GRANDVEW), 5:53.00; 14. R. Ballard (Arapahoe), 5:55.14; 15. SKYLAR NOLLENBERGER (GRANDVIEW), 5:58.71; 16. KENDALL BERGSTROM (SMOKY HILL), 6:03.67

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Arapahoe, 1 minute, 36.45 seconds (League & Pool record, previous 1:38.05 set by Arapahoe in 2015) (5ASQT); 2. Cherry Creek, 1:36.95 (5ASQT); 3. Mullen, 1:39.62 (4ASQT); 4. GRANDVIEW (Julia Matney, Jadyn Phillips, Lily Williams, Hailey Matthews), 1:39.72 (5ASQT); 5. SMOKY HILL (Maggie Robben, Katie Power, Annelise Thomas, Kristina Domashevich), 1:43.34 (5ASQT); 6. CHEROKEE TRAIL (Maddie Wilson, Tatum Louthan, Skylar Brgoch, Caitlyn Agee-Keys), 1:43.43 (5ASQT); 7. EAGLECREST (Kim Nguyen, Courtney Menefee, Maddie Crespo, Hadley Phipps), 1:47.48 (5ASQT); 8. OVERLAND (Eden Worden, Candace Hill, Caiyan Bass, Tatiana Cantu), 1:57.05

100 yard backstroke: A Final — 1. A. Malloy (Cherry Creek), 57.97 seconds (5ASQT); 2. M. Clode (Mullen), 1:00.07 (4ASQT); 3. LYSSA WOOD (GRANDVIEW), 1:00.29 (5ASQT); 4. N. Bondurant (Cherry Creek), 1:00.47 (5ASQT); 5. L. Wehr (Arapahoe), 1:00.80 (5ASQT); 6. S. Yilmazturk (Cherry Creek), 1:02.21; 7. MEGHAN MAI (CHEROKEE TRAIL), 1:02.63 (5ASQT); 8. MARY GALLAGHER (CHEROKEE TRAIL), 1:03.32

B Final — 9. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 1:01.27 (5ASQT); 10. A. Holbrook (Arapahoe), 1:02.37 (5ASQT); 11. JULIA MATNEY (GRANDVIEW), 1:02.74 (5ASQT); 12. K. Hultgren (Cherry Creek), 1:03.55; 13. VERONICA HILDEBRAND (GRANDVIEW), 1:03.96; 14. COURTNEY MENEFEE (EAGLECREST), 1:04.10; 15. CLAIRE WHITNER (CHEROKEE TRAIL), 1:04.12; 16. MIA FINLAY (GRANDVIEW), 1:04.65

100 yard breaststroke: A Final — 1. A. Wetzel (Arapahoe), 1 minute, 4.51 seconds (League record, previous 1:04.99 by Wetzel in prelims) (5ASQT); 2. E. Drury (Cherry Creek), 1:05.04 (5ASQT); 3. C. Chahbandour (Mullen), 1:06.07 (4ASQT); 4. M. Hunter (Cherry Creek), 1:09.80 (5ASQT); 5. M. Norford (Cherry Creek), 1:09.98 (5ASQT); 6. A. Cremer (Cherry Creek), 1:10.25 (5ASQT); 7. A. Schwamm (Mullen), 1:10.45 (4ASQT); 8. PAIGE HICKMAN (CHEROKEE TRAIL), 1:12.57

B Final — 9. LILY WILLIAMS (GRANDVIEW), 1:10.14 (5ASQT); 10. ANNELISE THOMAS (SMOKY HILL), 1:12.29 (5ASQT); 11. L. Robbins (Arapahoe), 1:12.38; 12. AVERY ANCELL (GRANDVIEW), 1:13.48; 13. GABRIELLE PUMO (CHEROKEE TRAIL), 1:14.31; 14. D. Sherrod (Arapahoe), 1:14.67; 15. K. Johnson (Arapahoe), 1:14.73; 16. KIYAH DOTSON (CHEROKEE TRAIL), 1:15.72

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Cherry Creek, 3 minute, 35.86 seconds (5ASQT); 2. GRANDVIEW (Hailey Matthews, Lyssa Wood, Lily Williams, Jadyn Phillips), 3:39.14 (5ASQT); 3. CHEROKEE TRAIL (Maddie Wilson, Sarah Torline, Tatum Louthan, Skylar Brgoch), 3:42.38 (5ASQT); 4. Arapahoe, 3:42.97 (5ASQT); 5. Mullen, 3:53.87 (5ASQT); 6. SMOKY HILL (Gabriella Goris, Katie Power, Blythe Iverson, Kendall Bergstrom), 3:58.37 (5ASQT); 7. EAGLECREST (Serena Jefferson, Hermoine Hecht, Jaylin Skaggs, Jasmine Browning), 4:22.20