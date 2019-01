AURORA | Final team scores, championship and consolation finals results from the 2019 Aurora Public Schools Championship girls swim meet held on Jan. 26, 2019, at Gateway High School:

2019 AURORA PUBLIC SCHOOLS CHAMPIONSHIP GIRLS SWIM MEET

Jan. 26 at Gateway High School

Team scores: 1. Rangeview 528 points; 2. Hinkley 272; 3. Gateway 149; 4. Aurora Central 139

200 yard medley relay: A Final — 1. Rangeview (Lauren Graff, Jasmine Johnson, Gaby Sandoval, Peyton Bogue), 2 minutes, 20.21 seconds; 2. Hinkley (Daniela Chavez, Emely Canales, Sarai Tiernan, Alyssa Lutz), 2:12.39; 3. Gateway (Valeria Banos, Valeria Castaneda, Tameya Turner, Karen Ramos), 2:32.98; 4. Aurora Central (Bailey Garrison, Andrea Ortiz, Daniela Zamora, Lorena Munoz Estrada), 2:43.47

200 yard freestyle: A Final — 1. Keaghan Banaitis (Rangeview), 2 minutes, 12.64 seconds; 2. Julie Maldonado (Rangeview), 2:17.87; 3. Gracey Loucks (Rangeview), 2:26.49; 4. Daniela Chavez (Hinkley), 2:34.00; 5. Chloe Cubbison (Rangeview), 2:42.76; 6. Karen Ramos (Gateway), 2:45.04

B Final — 7. Lessly Gasparino (Hinkley), 2:44.13; 8. Melissa Alihodzic (Gateway), 2:45.58; 9. Jocelyn Rico-Sullivan (Hinkley), 2:53.75; 10. Nayeli Meza (Hinkley), 2:54.83; 11. Maria Mejia (Aurora Central), 3:30.82; 12. Brooke Slaughter (Aurora Central), 3:34.95

200 yard individual medley: A Final — 1. Gaby Sandoval (Rangeview), 2 minutes, 40.14 seconds; 2. Nikki Minikus (Rangeview), 2:43.57; 3. Alyssa Yamada (Rangeview), 2:49.14; 4. Tristyn DiPentino (Rangeview), 2:55.27; 5. Valeria Castaneda (Gateway), 3:10.45; Britney Gandara (Hinkley) DQ

B Final — 7. Bailey Garrison (Aurora Central), 3:24.01; 8. Daniela Zamora (Aurora Central), 3:36.91

50 yard freestyle: A Final — 1. Haley Zant (Rangeview), 27.40 seconds; 2. Emely Canales (Hinkley), 28.34; 3. Avery Hill (Rangeview), 29.77; 4. Tiffany Vo (Rangeview), 29.89; 5. Sarai Tiernan (Hinkley), 31.07; 6. Peyton Bogue (Rangeview), 31.44

B Final — 7. Jessica Pool (Hinkley), 33.45; 8. Lorena Munoz Estrada (Aurora Central), 33.65; 9. Karla Mondragon (Aurora Central), 35.87; 10. Dominique Rodriguez (Hinkley), 36.19; 11. Deisy Alzate (Aurora Central), 36.33; 12. Dayanira Gallegos (Gateway), 40.50

1-meter diving: A Final — 1. Sarah Mortenson (Rangeview), 417.15 points; 2. Lorena Munoz Estrada (Aurora Central), 292.55; 3. Grayce Schettler (Rangeview), 274.50; 4. Salisia Waters (Rangeview), 203.10

100 yard butterfly: A Final — 1. Jasmine Johnson (Rangeview), 1 minute, 5.60 seconds; 2. Alyssa Lutz (Hinkley), 1:09.67; 3. Lauren Graff (Rangeview), 1:11.29; 4. Gaby Sandoval (Rangeview), 1:15.58; 5. Marissa Chambers (Rangeview), 1:25.35; 6. Melissa Alihodzic (Gateway), 1:30.40

B Final — 7. Yamileth Campos (Hinkley), 1:33.66; 8. Tameya Turner (Gateway), 1:37.89; 9. Daniela Zamora (Aurora Central), 1:41.75; 10. Dominique Rodriguez (Hinkley), 1:47.24; 11. Gisselle Morales (Hinkley), 2:18.60

100 yard freestyle: A Final — 1. Haley Zant (Rangeview), 59.79 seconds; 2. Emely Canales (Hinkley), 1:04.26; 3. Avery Hill (Rangeview), 1:05.00; 4. Elizabeth Sanders (Rangeview), 1:10.31; 5. Nayeli Meza (Hinkley), 1:11.93; 6. Poulette Ramirez (Rangeview), 1:13.10

B Final — 7. Kihra Martinez (Hinkley), 1:15.55; 8. Deisy Alzate (Aurora Central), 1:25.28; 9. Christina Adams (Hinkley), 1:28.25; 10. Dayanira Gallegos (Gateway), 1:31.33; 11. Heydi Martinez (Aurora Central), 1:34.47; 12. Ariana Velez (Aurora Central), 1:34.97

500 yard freestyle: A Final — 1. Keaghan Banaitis (Rangeview), 6 minutes, 4.64 seconds; 2. Julie Maldonado (Rangeview), 6:14.87; 3. Nikki Minikus (Rangeview), 6:35.10; 4. Gracey Loucks (Rangeview), 6:36.55; 5. Valeria Banos (Gateway), 7:27.46; 6. Karen Ramos (Gateway), 7:32.70

B Final — 7. Sarai Tiernan (Hinkley), 7:51.34; 8. Jenny Escareno (Hinkley), 8:21.83; 9. Andrea Ortiz (Aurora Central), 9:01.20; 10. Karla Mondragon (Aurora Central), 9:59.17; 11. Shyanne Bernard (Hinkley), 10:04.62; 12. Alicia Ibarra (Aurora Central), 10:32.53

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Rangeview (Haley Zant, Tiffany Vo, Inaya Champion, Avery Hill), 2 minutes, 0.12 seconds; 2. Hinkley (Nayeli Meza, Kihra Martinez, Britney Gandara, Emely Canales), 2:08.50; 3. Gateway (Melissa Alihodzic, Rebecca Bennett, Tameya Turner, Valeria Castaneda), 2:23.92; 4. Aurora Central (Deisy Alzate, Ariana Velez, Brooke Slaughter, Heydi Martinez), 2:41.93

100 yard backstroke: A Final — 1. Alyssa Lutz (Hinkley), 1 minute, 8.74 seconds; 2. Lauren Graff (Rangeview), 1:13.18; 3. Alyssa Yamada (Rangeview), 1:15.49; 4. Daniela Chavez (Hinkley), 1:18.30; 5. Marissa Chambers (Rangeview), 1:22.03; 6. Valeria Banos (Gateway), 1:23.30

B Final — 7. Ellie Newman (Rangeview), 1:24.01; 8. Bailey Garrison (Aurora Central), 1:25.04; 9. Lessly Gasparino (Hinkley), 1:28.37; 10. Jessica Pool (Hinkley), 1:35.62; 11. Ariana Velez (Aurora Central), 1:46.30; 12. Brooke Slaughter (Aurora Central), 1:58.21

100 yard breaststroke: A Final — 1. Jasmine Johnson (Rangeview), 1 minute, 12.64 seconds; 2. Tiffany Vo (Rangeview), 1:22.92; 3. Peyton Bogue (Rangeview), 1:24.96; 4. Britney Gandara (Hinkley), 1:25.13; 5. Tristyn DiPentino (Rangeview), 1:28.49; 6. Christina Adams (Hinkley), 1:35.74

B Final — 7. Valeria Castaneda (Gateway), 1:33.83; 8. Jocelyn Rico-Sullivan (Hinkley), 1:40.74; 9. Stacie Baker (Hinkley), 1:43.23; 10. Andrea Ortiz (Aurora Central), 1:58.75; 11. Maria Mejia (Aurora Central) 2:05.10; 12. Tomiko Taward (Aurora Central), 2:11.85

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Rangeview (Keaghan Banaitis, Nikki Minikus, Gracey Loucks, Julie Maldonado), 4 minutes, 24.02 seconds; 2. Hinkley (Alyssa Lutz, Nayeli Meza, Daniela Chavez, Sarai Tiernan), 4:45.30; 3. Gateway (Melissa Alihodzic, Tameya Turner, Karen Ramos, Valeria Banos), 5:10.06; 4. Aurora Central (Karla Mondragon, Lorena Munoz Estrada, Andrea Ortiz, Bailey Garrison), 5:45.45