BOULDER | Final team scores and individual results for the 2018 Class 5A girls state golf tournament played May 21-22, 2018, at the Boulder Country Club. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2018 CLASS 5A GIRLS STATE GOLF TOURNAMENT

Team scores: 1. Cherry Creek 243-235 — 478; 2. GRANDVIEW 241-239 — 480; 3. Fossil Ridge 249-245 — 494; 4. REGIS JESUIT 240-262 — 502; 5. Ralston Valley 254-252 — 506; 6. Rock Canyon 253-254 — 507; 7. Highlands Ranch 251-257 — 508; 8. Arvada West 252-260 — 512; 9. ThunderRidge 255-259 — 514; 10. Broomfield 258-264 — 522; 11. Columbine 261-268 — 529; 12. Denver East 264-273 — 537; 13. Arapahoe 271-267 — 538; 14. Legend 278-278 — 556; 15. EAGLECREST 284-294 — 578

Top 10 individuals (par 72-72 — 144): 1. EMMA BRYANT (EAGLECREST) 73-70 — 143; 2. MORGAN RYAN (GRANDVIEW) 77-73 — 150; T3. KATIE BERRIAN (REGIS JESUIT) 70-82 — 152; T3. Leigha Devine (Fossil Ridge) 78-74 — 152; T3. Payton Canon (Cherry Creek) 75-77 — 152; T3. Meghan Vogt (Broomfield) 75-77 — 152; T3. Kelsey Webster (Fairview) 71-81 — 152; 8. AMY CHITKOKSOONG (GRANDVIEW) 75-78 — 153; 9. Jenna Chun (Highlands Ranch) 75-79 — 154; 10. Brandy McClain (Rock Canyon) 77-78 — 155

Other individuals (par 72-72 — 144): 11. BROOKE KRAMER (CHEROKEE TRAIL) 77-78 — 155; 12. Sydney Eye (Ralston Valley) 80-77 — 157; 13. Katherine Malcolm (Chaparral) 85-74 — 159; T14. AMISHA SINGH (SMOKY HILL) 83-78 — 161; T14. Alyssa Chin (Cherry Creek) 83-78 — 161; 16. Brittlynn O’Dell (Grand Junction) 78-84 — 162; 17. Gracie Olkowski (Grand Junction) 81-82 — 163; T18. Taylor Tucker (ThunderRidge) 84-80 — 164; T18. Anju Ogi (Arvada West) 81-83 — 164; T20. Olivia Roper (Denver East) 82-83 — 165; T20. Ashley Kozlowski (Rock Canyon) 80-85 — 165; T20. Gabby Esquibel (Heritage) 78-87 — 165; 23. Reagan Robinson (Arvada West) 80-86 — 166; 24. Maddy Dunkle (Legend) 82-85 — 167; 25. Lexi Mueldener (Ralston Valley) 83-85 — 168; T26. Kaylynn Xia (Cherry Creek) 89-80 — 169; T26. Kayla Elder (Fossil Ridge) 86-83 — 169; T28. Lauren Tucker (ThunderRidge) 82-88 — 170; T28. Annika Schooler (Columbine) 83-87 — 170; T30. SKYLAR CAIN (REGIS JESUIT) 83-88 — 171; T30. Amanda Robert (Douglas County) 85-86 — 171; T32. Rachel Penzenstadler (Cherry Creek) 85-87 — 172; T32. Tess Mitchell (Columbine) 85-87 — 172; T32. Haena Kim (Highlands Ranch) 84-88 — 172; T35. Gabi Werst (Fossil Ridge) 85-88 — 173; T35. Courtney Packer (Arapahoe) 85-88 — 173; 37. GABRIELLA ELLO (CHEROKEE TRAIL) 87-88 — 175; 38. CAITLIN O’DONNELL (GRANDVIEW) 89-88 — 177; 39. Victoria Quintana (Northglenn) 92-86 — 178; 40. EMAAN ADIL (REGIS JESUIT) 87-92 — 179; T41. Hannah Basler (ThunderRidge) 89-91 — 180; T41. Allie Nocera (Ralston Valley) 92-88 — 180; 43. Lauren Hirsch (Broomfield) 90-91 — 181; T43. Samantha Packer (Arapahoe) 91-90 — 181; T43. Lindsay Taylor (Castle View) 93-88 — 181; T46. Courtney Lawler (Arvada West) 91-91 — 182; T46. Alex Hill (Rampart) 94-88 — 182; T46. Charlotte Cliatt (Palmer) 92-90 — 182; T46. Claire Hendee (Highlands Ranch) 92-90 — 182; 50. Hailey Nelson (Fossil Ridge) 94-89 – 183; 51. Christine Attai (Arapahoe) 95-89 — 184; T52. Kat Kachel (Doherty) 96-89 — 185; T52. Sophie Pruter (Denver East) 90-95 — 185; 54. Clara Hosman (Legend) 97-89 — 186; T55. Elise Fortino (Denver East) 92-95 — 187; T55. Lauren Axe (Rocky Mountain) 93-94 — 187; T55. Mia Kliner (Rock Canyon) 96-91 — 187; T55. Hanna Lawton (Columbine) 93-94 — 187; 59. SASHA PARKER (OVERLAND) 95-93 — 188; T60. SYDNEY SZARKA (GRANDVIEW) 100-89 — 189; T60. Anna Roh (Broomfield) 93-96 — 189; T62. Cassie McCord (Castle View) 96-94 — 190; T62. Mia Blackard (Legacy) 91-99 — 190; T64. SARAH MCDEVITT (REGIS JESUIT) 93-98 — 191; T64. Chloe Weigum (Lakewood) 104-87 — 191; 67. JULIA SHAVER (EAGLECREST) 94-98 — 192; 68. Isabelle Dianapoli (Chatfield) 101-92 — 193; T69. Lily Bauer (Palmer) 98-97 — 195; T69. Shelisa Derr (Brighton) 93-102 — 195; T69. Nicole Fatovic (Broomfield) 94-101 — 195; T72. Leticia Delgado (Northglenn) 97-99 — 196; T72. Sophie Nelsen (Ralston Valley) 93-103 — 196; 74. Anna Branscome (Bear Creek) 96-103 — 199; 75. Yulim Kim (Monarch) 102-98 — 200; 76. Elan Fleetwood (Legend) 99-104 — 203; 77. Alisha Butki (Rocky Mountain) 109-95 — 204; 78. Kaylee Snow (Denver East) 97-108 — 205; 79; Annalise Hildebrand (Rock Canyon) 101-107 — 208; 80. Lily Noteboom (Rampart) 99-110 — 209; 81. Jordan Johnson (Fountain-Fort Carson) 107-106 — 213; 82. Alaina Oscai (Highlands Ranch) 105-113 — 218; 83. Jacqueline Jackson (Columbine) 124-113 — 237; 84. RIAN NELSON (EAGLECREST) 117-126 — 243