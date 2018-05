BOULDER | Team scores and individual results after the first round of the 2018 Class 5A girls state golf tournament played on May 21, 2018, at Boulder Country Club. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2018 CLASS 5A GIRLS STATE GOLF TOURNAMENT

Team scores (par 216): 1. REGIS JESUIT 240; 2. GRANDVIEW 241; 3. Cherry Creek 243; 4. Fossil Ridge 249; 5. Highlands Ranch 251; 6. Arvada West 252; 7. Rock Canyon 253; 8. Ralston Valley 254; 9. ThunderRidge 255; 10. Broomfield 258; 11. Columbine 261; 12. Denver East 264; 13. Arapahoe 271; 14. Legend 278; 15. EAGLECREST 284; CHEROKEE TRAIL, OVERLAND, SMOKY HILL, Fairview, Heritage, Douglas County, Grand Junction, Legacy, Brighton, Bear Creek, Doherty, Chatfield, Monarch, Lakewood, Fountain-Fort Carson, Chaparral, Castle View, Northglenn, Palmer, Rampart and Rocky Mountain no score

Top 10 individuals (par 72): 1. KATIE BERRIAN (REGIS JESUIT) 70; 2. Kelsey Webster (Fairview) 71; 3. EMMA BRYANT (EAGLECREST) 73; T4. AMY CHITKOKSOONG (GRANDVIEW) 75; T4. Jenna Chun (Highlands Ranch) 75; T4. Meghan Vogt (Broomfield) 75; T4. Payton Canon (Cherry Creek) 75; T8. MORGAN RYAN (GRANDVIEW) 77; T8, Brandy McClain (Rock Canyon) 77; T10. Brittlynn O’Dell (Grand Junction) 78; T10. Gabby Esquibel (Heritage) 78; T10. Leigha Devine (Fossil Ridge) 78

Other individuals: 13. Sydney Eye (Ralston Valley) 79; T14. BROOKE KRAMER (CHEROKEE TRAIL) 80; T14. Ashley Koslowski (Rock Canyon) 80; T14. Reagan Robinson (Arvada West) 80; T17. Anju Ogi (Arvada West) 81; T17. Gracie Olkowski (Grand Junction) 81; T19. Lauren Tucker (ThunderRidge) 82; T19. Maddy Dunkle (Legend) 82; T19. Olivia Roper (Denver East) 82; T22. AMISHA SINGH (SMOKY HILL) 83; T22. SKYLAR CAIN (REGIS JESUIT) 83; T22. Alyssa Chin (Cherry Creek) 83; T22. Annika Schooler (Columbine) 83; T22. Lexi Mueldener (Ralston Valley) 83; T27. Haena Kim (Highlands Ranch) 84; T27. Taylor Tucker (ThunderRidge) 84; T29. Amanda Robert (Douglas County) 85; T29. Courtney Packer (Arapahoe) 85; T29. Gabs Werst (Fossil Ridge) 85; T29. Katherine Malcolm (Chaparral) 85; T29. Rachel Penzenstadler (Cherry Creek) 85; T29. Tess Mitchell (Columbine) 85; 35. Kayla Elder (Fossil Ridge) 86; T36. EMAAN ADIL (REGIS JESUIT) 87; T36. GABRIELLA ELLO (CHEROKEE TRAIL) 87; T38. CAITLIN O’DONNELL (GRANDVIEW) 89; T38. Hannah Basler (ThunderRidge) 89; T38. Kaylynn Xia (Cherry Creek) 89; T41. Lauren Hirsch (Broomfield) 90; T41. Sophie Pruter (Denver East) 90; T43. Courtney Lawler (Arvada West) 91; T43. Mia Blackard (Legacy) 91; T43. Samantha Packer (Arapahoe) 91; T46. Allie Nocera (Ralston Valley) 92; T46. Charlotte Cliatt (Palmer) 92; T46. Claire Hendee (Highlands Ranch) 92; T46. Elise Fortino (Denver East) 92; 46. Victoria Quintana (Northglenn) 92; T51. SARAH MCDEVITT (REGIS JESUIT) 93; T51. Hanna Lawton (Columbine) 93; T51. Lauren Axe (Rocky Mountain) 93; T51. Lindsay Taylor (Castle View) 93; T51. Shelisa Derr (Brighton) 93; T51. Sophie Nelsen (Ralston Valley) 93; T58. JULIA SHAVER (EAGLECREST) 94; T58. Alex Hill (Rampart) 94; T58. Hailey Nelson (Fossil Ridge) 94; T58. Nicole Fatovic (Broomfield) 94; T62. SASHA PARKER (OVERLAND) 95; T62. Christine Attai (Arapahoe) 95; T62. Kira Petersen (Chaparral) 95; T65. Anna Branscome (Bear Creek) 96; T65. Cassie McCord (Castle View) 96; T65. Kat Kachel (Doherty) 96; T65. Mia Kliner (Rock Canyon); T69. Clara Hosman (Legend) 97; T69. Kaylee Snow (Denver East) 97; T69. Leticia Delgado (Northglenn) 97; 72. Lily Bauer (Palmer) 98; T73. Elan Fleetwood (Legend) 99; T73. Lily Noteboom (Rampart) 99; 75. SYDNEY SZARKA (GRANDVIEW) 100; 76. Annalise Hildebrand (Rock Canyon) 101; 76. Isabelle Dinapoli (Chatfield) 101; 78. Yulim Kim (Monarch) 102; 79. Chloe Weigum (Lakewood) 104; 80. Alaina Oscai (Highlands Ranch) 105; 81. Jordan Johnson (Fountain-Fort Carson) 107; 82. Alisha Butki (Rocky Mountain) 109; 83. RIAN NELSON (EAGLECREST) 117; 84. Jacqueline Jackson (Columbine) 124