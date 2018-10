AURORA | List of boys and girls qualifiers from city schools for the Class 5A state cross country meet on Oct. 27, 2018, at the Norris Penrose Events Center in Colorado Springs. The 5A girls race is scheduled of 9:40 a.m., with the 5A girls at 11 a.m. Bib numbers per Colorado High School Activities Association:

2018 AURORA CLASS 5A BOYS & GIRLS STATE CROSS COUNTRY QUALIFIERS

BOYS

Cherokee Trail: Caden Smith, soph. (Bib No. 518)

Gateway: Yonas Mogos, sr. (Bib No. 552)

Grandview: Jake Sheykhet, soph. (Bib No. 553)

Overland (7): Abdi Abade, jr. (Bib No. 594), Grant Bradley, jr. (Bib No. 595), Isaiah Bradley, sr. (Bib No. 596), Jonael Cid Gonzalez, soph. (Bib No. 597), Rifat Emam, jr. (Bib No. 598), Jamie Gutierrez, soph. (Bib No. 599), Kobe Jara, sr. (Bib No. 600)

Rangeview (2): Luke Sundberg, jr. (Bib No. 624), Tesamichael Wolde, sr. (Bib No. 625)

Regis Jesuit (7): Thomas Beatty, jr. (Bib No. 626), Owen Buehler, jr. (Bib No. 627), Matthew Collins, soph. (Bib No. 628), Nick Faestel, jr. (Bib No. 629), Peter Lengwin, jr. (Bib No. 630), Chris Long, sr. (Bib No. 631), Henry Weisman, sr. (Bib No. 632)

Smoky Hill (7): Ethan Basham, sr. (Bib No. 636), Jake Jezier, sr. (Bib No. 637), Steven Labarry, soph. (Bib No. 638), Jayson Peranni, sr. (Bib No. 639), Daniel Podinovskiy, sr. (Bib No. 640), Blake Seymour, jr. (Bib No. 641), Dalton Seymour, jr. (Bib No. 642)

GIRLS

Cherokee Trail (7): Campbell Faust, soph. (Bib No. 188), Maddie Gibson, jr. (Bib No. 189), Soonhee Han, jr. (Bib No. 190), Caitlin McConnell, sr. (Bib No. 191), Cameron McConnell, fr. (Bib No. 192), Kyra Stevenson, sr. (Bib No. 193), Tarikwa Woldemariam, jr. (Bib No. 194)

Grandview (7): Mandy Brockamp, soph. (Bib No. 241), Megan Ericksen, fr. (Bib No. 242), Denika Hallin, sr. (Bib No. 243), Chloe Inhelder, jr. (Bib No. 244), Emily Martenson, jr. (Bib No. 245), Kaitlyn Mercer, sr. (Bib No. 246), Anna Swanson, jr. (Bib No. 247)

Regis Jesuit (7): Amelia Colsman, fr. (Bib No. 291), Isalina Colsman, jr. (Bib No. 292), Shalika Devireddy, sr. (Bib No. 293), Kylie Martin, fr. (Bib No. 294), Molly Kate McCloskey, fr. (Bib No. 295), Lizzy Somer, jr. (Bib No. 296), Mary Kate Stern, fr. (Bib No. 297)