AURORA | Team scores and individual results from the 2018 Aurora City Championship girls race held on Aug. 16, 2018, at the Aurora Sports Park:

Courtney Oakes is Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or [email protected]olorado.com. Twitter: @aurorasports. FB: Sentinel Prep Sports

2018 AURORA CITY CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP (GIRLS RESULTS)

Team scores: 1. Cherokee Trail 25 points; 2. Grandview 37; 3. Eaglecrest 95; 4. Smoky Hill 98; 5. Rangeview 162; 6. Overland 168

Top seven individuals (first team All-City): 1. Kaitlyn Mercer (Grandview), 19 minutes, 33 seconds; 2. Anna Swanson (Grandview), 19:54; 3. Cameron McConnell (Cherokee Trail), 20:18; 4. Tarikwa Woldemariam (Cherokee Trail), 20:25; 5. Soonhee Han (Cherokee Trail), 20:38; 6. Madison Gibson (Cherokee Trail), 20:47; 7. Megan Hodges (Cherokee Trail), 20:51; Placers 8-14 (second team All-City): 8. Caitlin McConnell (Cherokee Trail), 20:58; 9. Denika Hallin (Grandview), 21:05; 10. Adeline Wilson (Cherokee Trail), 21:05; 11. Mahalia Thomas (Smoky Hill), 21:23; 12. Chloe Inhelder (Grandview), 21:37; 13. Emily Martenson (Grandview), 22:17; 14. Megan Ericksen (Grandview), 22:26

Team-by-team results (in order of finish)

Cherokee Trail (25): 3. Cameron McConnell, 20:18; 4. Tarikwa Woldemariam, 20:25; 5. Soonhee Han, 20:38; 6. Madison Gibson, 20:47; 7. Megan Hodges, 20:51; 8. Caitlin McConnell, 20:58; 10. Adeline Wilson, 21:05

Grandview (37): 1. Kaitlyn Mercer, 19:33; 2. Anna Swanson, 19:54; 9. Denika Hallin, 21:05; 12. Chloe Inhelder, 21:37; 13. Emily Martenson, 22:17; 14. Megan Ericksen, 22:26; 18. Emma Thomure, 24:24; 21. Mandy Brockamp, 24:31; 25. Hannah Marie Luetken, 24:45

Eaglecrest (95): 15. Faith Lind, 23:33; 17. Olivia Williams, 24:01; 20. Delaney Dunlap, 24:29; 22. Mackenzie Brown, 24:31; 23. Simone Beauchamp, 24:36; 24. Anessa Beecher, 24:37; 26. Michayla Neuman, 25:00; 29. Halie Lewis, 25:44

Smoky Hill (98): 11. Mahalia Thomas, 21:23; 16. Sarah Klatt, 23:53; 19. Elizabeth Russo, 24:25; 27. Evangelyne Elisaon, 25:26; 30. Kylie Smith, 25:57; 32. Reese Gautsche, 27:11; 33. Maggie Power, 27:24; 36. Kendall Bergstrom, 28:34

Rangeview (162): 28. Chloe Wetzel, 25:34; 34. Mahayla Griggs, 27:49; 35. Caroline Smith, 27:59; 39. Janeth Lopez, 29:49; 42. Sarah Bridgford, 30:47; 43. Caitlin Frazier, 33:07; 44. Kylee Tafoya, 33:31; 45. Amor Leigh Wilson, 34:09

Overland (168): 31. Patricia Lopez, 26:58; 37. Anastasia Markovich, 28:40; 38. Virginia Edwards, 28:46; 40. Carla Guardado, 30:15; 41. Natalie Lyon, 30:39