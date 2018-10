AURORA | Girls team scores and individual results from the 2018 Centennial, Continental and EMAC Championship meets held Oct. 10-11, 2018. Aurora teams and runners bold and uppercased:

CENTENNIAL LEAGUE CHAMPIONSHIPS

Oct. 11 at Aurora Sports Park

Team scores: 1. CHEROKEE TRAIL 32 points; 2. Cherry Creek 35; 3. GRANDVIEW 74; 4. Arapahoe 107; 5. SMOKY HILL 168; 6. Mullen 169; 7. EAGLECREST 181; 8. OVERLAND 255

Top 10 individuals: 1. CAMERON MCCONNELL (CHEROKEE TRAIL, 18 minutes, 8 seconds; 2. Riley Stewart (Cherry Creek), 18:32; 3. ANNA SWANSON (GRANDVIEW), 19:08; 4. CAITLIN MCDONNELL (CHEROKEE TRAIL), 19:18; 5. TARIKWA WOLDEMARIAM (CHEROKEE TRAIL), 19:31; 6. Shelby Balding (Cherry Creek), 19:35; 7. SOONHEE HAN (CHEROKEE TRAIL), 19:37; 8. Erin Smith (Cherry Creek), 19:41; 9. Elizabeth Lapporte (Cherry Creek), 19:50; 10. Lauren Lapporte (Cherry Creek), 19:51

Aurora team-by-team results (in order of finish)

Cherokee Trail (32): 1. Cameron McConnell, 18:08; 4. Caitlin McConnell, 19:18; 5. Tarikwa Woldemariam, 19:31; 7. Soonhee Han, 19:37; 15. Campbell Faust, 20:13; 16. Madison Gibson, 20:24; 20. Tatum Louthan, 20:41; Grandview (74): 3. Anna Swanson, 19:08; 11. Kaitlyn Mercer, 19:59; 14. Chloe Inhelder, 20:09; 21. Emily Martenson, 20:44; 25. Denika Hallin, 21:06; 28. Mandy Brockamp, 21:09; 30. Megan Ericksen, 21:13; Smoky Hill (168): 23. Amelia Johannes, 21:05; 27. Mahalia Thomas, 21:08; 36. Sarah Klatt, 22:30; 37. Elizabeth Russo, 22:32; 45. Maggie Power, 23:30; 47. Gabriella Goris, 23:41; 52. Adriadna Olivas, 24:31; Eaglecrest (181): 29. Olivia Williams, 21:11; 35. Faith Lind, 22:26; 38. Delaney Dunlop, 22:36; 39. McKenzie Brown, 22:36; 40. Simone Beauchamp, 22:38; 44. Anissa Beecher, 23:16; 50. Mia Fischer, 24:25; Overland (255): 48. Hillary Moreno, 24:11; 49. Patricia Lopez, 24:16; 51. Virginia Edwards, 24:26; 53. Natalie Lyon, 24:58; 54. Yara Ahmed, 25:02; 55. Priyanka Sharma, 25:56; 56. Anastasia Markovich, 26:49

EMAC CHAMPIONSHIPS

Oct. 10 at Aurora Sports Park

Team scores: 1. Brighton 22 points; 2. Prairie View 44; 3. HINKLEY 86; 4. VISTA PEAK 124; 5. GATEWAY 132; 6. RANGEVIEW 146; 7. Northglenn 171; Adams City, AURORA CENTRAL and Westminster no score

Top 15 individuals: 1. Kiran Green (Brighton), 18 minutes, 39.70 seconds; 2. Abigail Read (Brighton), 19:22.10; 3. Kasia Poulson (Prairie View), 19:23.30; 4. McKenna Yates (Brighton), 19:32.90; 5. Mallorie Estes (Brighton), 20:19.70; 6. Sabrina Pawlak (Prairie View), 20:24; 7. Madelyn Schmidt (Prairie View), 20:26.20; 8. MACENZIE CLAYTON (HINKLEY), 20:58.30; 9. Marissa Martinez Suarez (Westminster), 21:00.40; 10. PAULA ANDRADE (HINKLEY), 21:07; 11. Chandler Hand (Brighton), 21:10.80; 12. CHLOE WETZEL (RANGEVIEW), 21:14.40; 13. Alexx McMillan (Prairie View), 21:15.20; 14. Jacqueline Rodriguez (Westminster), 21:28.70; 15. EVA VARGAS BYRNE (VISTA PEAK), 21:55.50

Aurora team-by-team results (in order of finish)

Hinkley (86): 8. Macenzie Clayton, 20:58.30; 10. Paula Andrade, 21:07; 19. Charity Baker, 22:04.20; 29. Rosa Ramirez, 23:08.80; 37. Adriana Lobatos, 24:25.30; 38. Abigail Giner, 24:26.40; 40. Katy Sarabia, 24:37.30; Vista PEAK (124): 15. Eva Vargas Byrne, 21:55.50; 16. Jordyn Stapleton, 21:57.60; 31. Hanna Dixon, 23:53.70; 41. Anna Dorny, 24:47.30; 43. Sabrina Thigpen, 24:54.10; Gateway (132): 26. Yessica Ramos, 22:40.60; 28. Jorja Whyte, 23:08.60; 34. Elisa Cardona, 24:12.60; 35. Hannah Thompson, 24:13; 39. Leslie Flores Guerrero, 24:36.40; 48. Celia Loya Banuelos, 25:49; 50. Valeria Canstenada, 25:53.60; Rangeview (146): 12. Chloe Wetzel (Rangeview), 21:14.40; 33. Mahayla Griggs, 24:01.20; 36. Sofia Alvarez, 24:18.50; 42. Sarah Bridgford, 24:52.70; 51. Amor Leigh Wilson, 26:58.90; 52. Jennifer Lopez, 27:04.20; Aurora Central (NS): 20. Vanessa Vazquez, 22:05.20; 25. Heiwot Woldeyes, 22:31.30; 45. Liliana Leyva, 25:14.80; 54. Ann Lorena Johnson, 27:55.20

CONTINENTAL LEAGUE CHAMPIONSHIPS

Oct. 10 at Great Lawn Park

Team scores: 1. Mountain Vista 27 points; 2. ThunderRidge 101; 3. Heritage 105; 4. REGIS JESUIT 106; 5. Rock Canyon 115; 6. Douglas County 158; 7. Chaparral 167; 8. Legend 172; 9. Ponderosa 235; 10. Castle View 294; 11. Highlands Ranch 341

Top 15 results: 1. Jenna Fitzsimmons (Mountain Vista), 18 minutes, 21 seconds; 2. ISALINA COLSMAN (REGIS JESUIT), 18:38; 3. Shae Henley (ThunderRidge), 18:42; 4. Madison Reed (Mountain Vista), 18:51; 5. Caroline Eck (Mountain Vista), 18:53; 6. Aidyn Woodall (Douglas County), 18:59; 7. Baylie Koonce (Ponderosa), 19:00; 8. Shantell Hafner (Mountain Vista), 19:11; 9. Makenna Anderson (Mountain Vista), 19:21; 10. Shannon Osoba (Rock Canyon), 19:31; 11. Nina St. John (Mountain Vista), 19:38; 12. Hope James (Rock Canyon), 19:50; 13. Aspen Jeffers (Chaparral), 19:52; 14. Ashley Johnson (Legend), 19:56; 15. LIZZY SOMER (REGIS JESUIT), 19:57

Aurora team result

Regis Jesuit (106): 2. Isalina Colsman, 18:38; 15. Lizzy Somer, 19:57; 28. Molly Kate McCloskey, 20:55; 30. Mary Kate Stern, 20:59; 31. Amelie Colsman, 21:00; 37. Shalika Devireddy, 21:30; 39. Hannah Davidson, 21:32