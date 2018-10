AURORA | Brackets and pairings for the 2018 Class 5A boys state tennis tournament Oct. 11-13, 2018, at the Gates Tennis Center in Denver as released Monday by the Colorado High School Activities Association. The first round is scheduled for 9 a.m. Oct. 11. Aurora players are bold and uppercased:

2018 CLASS 5A BOYS STATE TENNIS TOURNAMENT

NO. 1 SINGLES — Upper bracket: Chris Swanson, soph. (Rock Canyon) vs. Tyler Landen, sr. (Arapahoe); Andrew Seehausen, sr. (Highlands Ranch) vs. Luke Silverman, soph. (Fairview); Max Probst, sr. (Mountain Vista) vs. Christian Holmes, sr. (Chatfield); Cameron Weckerly, sr. (Grand Junction) vs. Jackson Holland, sr. (Fossil Ridge); Lower bracket: Chase Walters, soph. (Heritage) vs. MORGAN SCHILLING, SOPH. (REGIS JESUIT); Ryan McCoy, sr. (Boulder) vs. Louie Salfi, soph. (Denver East); George Cavo, soph. (Cherry Creek) vs. Michael Conde, jr. (Monarch); Jordan Rickard-Peisner, sr. (Poudre) vs. David Bomgaars, soph. (Valor Christian)

NO. 2 SINGLES — Upper bracket: Andrew Maltzahn, soph. (Fossil Ridge) vs. Jack Scherer, fr. (Valor Christian); Nick Svichar, jr. (Cherry Creek) vs. David Augustine, soph. (Fort Collins); Alex McCoy, soph. (Boulder) vs. Jared Green, jr. (Arapahoe); Kyle Ma, jr. (Pine Creek) vs. Austin Kattenhorn, jr. (Broomfield); Lower bracket: Quinn McNamara, sr. (Monarch) vs. KOSTA GARGER, SR. (REGIS JESUIT); SHAWN SPRINGER, SOPH. (CHEROKEE TRAIL) vs. Daniel Kingman, sr. (Lakewood); Will Jones, jr. (Heritage) vs. Kian Grimison, jr. (Fairview); Sampson Knape, jr. (Poudre) vs. Cal Hegstrom, sr. (Grand Junction)

NO. 3 SINGLES — Upper bracket: Nick Jordan, sr. (Boulder) vs. Brandon Miller, soph. (Fruita Monument); Danny Hunter, sr. (Lakewood) vs. CONOR KACZMARCZYK, FR. (REGIS JESUIT); Tanner Schmitz, jr. (Rock Canyon) vs. Ryan Wood, jr. (Arapahoe); Cameron Lupo, soph. (Broomfield) vs. Rodrigo-Lopez-Abadia, soph. (Fairview); Lower bracket: Andy Gardalen, jr. (ThunderRidge) vs. Trevor Fone, jr. (Mountain Vista); Max Kikkari, soph. (Grand Junction) vs. Nico Gonzalez, jr. (Denver East); Carson McLeod, sr. (Heritage) vs. Drew Hill, sr. (Cherry Creek); Sean Bohuslavsky, sr. (Liberty) vs. Nick Solimene, jr. (Valor Christian)

NO. 1 DOUBLES — Upper bracket: Noah Messman/Alex Messman (Monarch) vs. Truman Osburn/Ben Findlow (Valor Christian); Jack Vanderberg/Charlie Vanderberg (Broomfield) vs. Collin Bean/McClain Easton (Mountain Vista); Jay Davis/Nathan Kernes (Fossil Ridge) vs. Jacob Lobb/Nick Stephenson (Arapahoe); Max Hubbard/Blake Wilson (Poudre) vs. EMILIO GONZALEZ-CRUZ/EVAN NUSS (REGIS JESUIT); Lower bracket: Tyler Holmes/Ben Williams (Greeley West) vs. Devin Brownstein/Will Hoist (Cherry Creek); TK Hammond/Brett Bowman (Highlands Ranch) vs. Riley King/Luke Aubert (Grand Junction); Charlie Esson/Wyatt Stack (Boulder) vs. Wesley Leach/Jacob Frosch (Denver East); Cooper Axe/Wesley Thompson (Rocky Mountain) vs. Beck Chrisbens/Brody Pinto (Fairview)

NO. 2 DOUBLES — Upper bracket: Will Darkey/Henry Kuhna (Broomfield) vs. Cooper Sayers/Luke Beukelman (Valor Christian); Will Franks/George Weaver (Denver East) vs. Reece Kelly/Max Duque (Mountain Vista); Ben Thompson/Trae Chudacoff (Rocky Mountain) vs. Joseph Hirschbuhl/Levi Prall (Grand Junction); Chris Du/Dale Kim (Rock Canyon) vs. GRIGOR KARAKELYAN/PHILLIP ALBRIGHT (REGIS JESUIT); Lower bracket: Chase Scherschel/Ryam Ohr (ThunderRidge) vs. Chase Wern/Jake Hall (Arapahoe); Calvin Caldwell/Louis Jaeckle (Boulder) vs. Hall Humphrey/Reid Shaffer (Fairview); Clayton Guevara/Michael Tate (Lakewood) vs. Andrew Marocchi/Matt Batmunkh (Cherry Creek); Jon May/Preston Vance (Fruita Monument) vs. Stathi Maniatis/Jack Eberwein (Highlands Ranch)

NO. 3 DOUBLES — Upper bracket: Jacob Boomgarden/Nate O’Rear (Highlands Ranch) vs. Ryan Grayson/Adam Heilbronner (Fairview); KC Davis/Mikey Ash (Fruita Monument) vs. Joey Pontiff/Jake Carrington (Heritage); Marcin Rucinski/Iassac McFee (Rocky Mountain) vs. Ryan Flora/Braden Mayer (Cherry Creek); Henri Wessels/Mihir Mahale (Mountain Vista) vs. Jackson Farmar/Grant Allen (Valor Christian); Lower bracket: Tanner McKeon/Grant Burkett (ThunderRidge) vs. Jack Abbey/Barry Dechtman (Denver East); Jack Bossert/Carson Bennett (Boulder) vs. David Wait/Cosmo Mitchell (Windsor); Justin Keith/Victor Lobelo (Chatfield) vs. MATTHEW RAU/THOMAS WILLIAMS (REGIS JESUIT); Simon Miller/Ryan Wahlenmaier (Rock Canyon) vs. Kyle Kirkby/Cameron Moorey (Fossil Ridge)

NO. 4 DOUBLES — Upper bracket: Josh Campbell/Connor Gordon (Ralston Valley) vs. Cooper Hanley/Connor Smith (Monarch); Teagen Crow/Eric Kearns (Fort Collins) vs. Maxim Kokoshinsky/Clayton Baldwin (Fairview); Jackson Case/Brady Olitsky (Valor Christian) vs. Cedric Loehr/Brock Bryant (Cherry Creek); Josh Baker/Brody Hall (Chatfield) vs. Brady Elliott/John Shelby (Fossil Ridge); Lower bracket: Ben Schmidt/Jack Burrell (Poudre) vs. NATHAN TOLVA/JACK CARBONE (REGIS JESUIT); Ryan Kelly/Xander Larsen (Mountain Vista) vs. Max DaHarb/Clark Pearson (Arapahoe); Jack Dugan/Adam Johnson (Arvada West) vs. Quentin Wolfe/Mason Heimel (Denver East); Alex Sutherland/Ty Chandler (Boulder) vs. Carter Olson/Robert Pearson (Rock Canyon)