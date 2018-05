THORNTON | Results from the prelims of the 2018 Class 5A boys state swim meet held on May 18, 2018, at the Veterans’ Memorial Aquatic Center. Top eight prelim finishers qualify for championship finals, next eight make consolation finals. Aurora teams and individuals bold and uppercased. Will be updated as events are completed:

2018 CLASS 5A BOYS STATE SWIMMING PRELIMS

200 yard medley relay: Championship finalists — 1. REGIS JESUIT (Ty Coen, Elijah Warren, Jackson Gurley, Will Goodwin), 1 minute, 31.03 seconds; 2. Arapahoe, 1:34.09; 3. Fossil Ridge, 1:34.40; 4. Ponderosa, 1:34.78; 5. Cherry Creek, 1:35.06; 6. Boulder, 1:35.81; T7. Broomfield, 1:36.33; T7. Rocky Mountain, 1:36.33

Consolation finalists — 9. HINKLEY (Matthew Johnson, Nathan Leigh, Will Hawley, David Griffith), 1:36.34; 10. Highlands Rach, 1:36.51; 11. Fort Collins, 1:36.79; 12. Mountain Range, 1:37.83; 13. Lewis-Palmer, 1:38.50; 14. Ralston Valley, 1:38.96; 15. Rampart, 1:40.37; 16. Lakewood, 1:40.69; Alternates: 17. Smoky Hill (Alexander Burkhardt, Carlos Almeraz, Garrett Iverson, Logan Strid), 1:42.11; 18. Cherokee Trail (Jason McMechan, Kadin Denner, Matthew McNulla, Keegan Chatham), 1:42.29

Other Aurora result: 24. Grandview (Tyler Learned, Kyle Raney, Ryan Lee, William Bennett), 1:44.90

200 yard freestyle: Championship finalists — 1. J. Wuthrich (Greeley West), 1 minute, 40.66 seconds; 2. L. Worlund (Fossil Ridge), 1:40.81; 3. B. Wilton (Ponderosa), 1:40.89; 4. Q. Pierce (Boulder), 1:41.28; 5. N. Kenigsberg (Greeley West), 1:41.33; 6. R. Dauksher (Fossil Ridge), 1:41.35; 7. L. Miller (Legacy), 1:41.37; 8. H. Lierz (Broomfield), 1:41.48

Consolation finalists — 9. D. Griffin (Highlands Ranch), 1:42.68; 10. COBI WOOD (GRANDVIEW), 1:42.89; 11. J. Jang (Cherry Creek), 1:42.99; 12. N. Stephenson (Arapahoe), 1:43.48; 13. SAM JONES (REGIS JESUIT), 1:43.67; 14. J. Phillips (Fairview), 1:43.75; 15. ELLIOT STEINBERG (REGIS JESUIT), 1:44.07; 16. S. Benes (Denver East), 1:44.44; Alternates; 17. Sean Carr (Regis Jesuit), 1:44.80; 18. C. Lofstrom (Rocky Mountain), 1:45.20

Other Aurora results: 21. Jackson Gurley (Regis Jesuit), 1:46.59; 22. Alexander Burkhardt (Smoky Hill), 1:46.84; 28. Logan Strid (Smoky Hill), 1:47.78; 34. Walker Kurtz (Regis Jesuit), 1:49.93; 38. Connor Hodes (Regis Jesuit), 1:50.05; 42. Garrett Iverson (Smoky Hill), 1:53.26

200 yard individual medley: Championship finalists — 1. D. Kovac (Fossil Ridge), 1 minute, 47.98 seconds; 2. WILL GOODWIN (REGIS JESUIT), 1:49.13; 3. B. Eckerman (Cherry Creek), 1:54.24; 4. M. Kreidl (Boulder), 1:54.52; 5. Z. Bartel (Fossil Ridge), 1:55.69; 6. G. Olson (Columbine), 1:55.91; 7. F. Hayes (Arapahoe), 1:55.95; T8. WILL KERSCHER (REGIS JESUIT) & NATHAN LEIGH (HINKLEY), 1:56.22 (Swim-off required)

Consolation finalists — 10. W. Kruse (Rocky Mountain), 1:57.08; 11. C. Glover (Fossil Ridge), 1:57.24; 12. SAWYER INGLIS (REGIS JESUIT), 1:57.49; 13. C. Conrady (Fossil Ridge), 1:58.08; 14. J. Ulrich (Ponderosa), 1:58.81; 15. T. Van Law (Highlands Ranch), 1:58.87; 16. S. Wolff (Heritage), 1:59.18; Alternates: 17. C. Scherschel (Highlands Ranch), 1:59.38; 18. M. Mayo (Fossil Ridge), 1:59.42

Other Aurora results: 20. Kadin Denner (Cherokee Trail), 1:59.64; 29. Will Callahan (Regis Jesuit), 2:02.03; 38. Luke Baldwin (Regis Jesuit), 2:03.68; 42. Logan Devereaux (Cherokee Trail), 2:04.83

50 yard freestyle: Championship finalists — 1. ELIJAH WARREN (REGIS JESUIT), 20.74 seconds; 2. L. Austin (Mountain Range), 20.77; 3. M. Geraghty (Fossil Ridge), 21.19; 4. K. Williams (Fort Collins), 21.41; 5. N. Orie (Lewis-Palmer), 21.52; 6. DAVID GRIFFITH (HINKLEY), 21.56; 7. BROOKS HAUGE (REGIS JESUIT), 21.62; 8. G. Martinez (Fort Collins), 21.67

Consolation finalists — T9. D. Bensen (Arapahoe), 21.70; T9. S. Roach (Cherry Creek), 21.70; 11. J. Leichner (Highlands Ranch), 21.83; T12. J. Miller (Rocky Mountain), 21.87; T12. J. Evanitz (Rampart), 21.87; 14. M. Pendergast (Boulder), 21.92; J. Morris (Cherry Creek), 21.95; 16. J. Rowe (Arapahoe), 21.96; Alternates: 17. R. Gutierrez (Monarch), 21.97; 18. R. MacRenato (Palmer), 22.00

Other Aurora results: 19. Jordan Scott (Smoky Hill), 22.06; 23. Ben Arvenitis (Regis Jesuit), 22.10; 34. Will Hawley (Hinkley), 22.34; 47. Matthew Johnson (Hinkley), 22.80; 51. Alex Vera (Regis Jesuit), 22.90; 58. Ryan Lee (Grandview), 23.46; 60. Logan Devereaux (Cherokee Trail), 23.61

100 yard butterfly: Championship finalists — 1. D. Kovac (Fossil Ridge), 48.00 seconds; 2. B. Wilton (Ponderosa), 49.34; 3. TY COEN (REGIS JESUIT), 49.65; 4. S. Kruse (Rocky Mountain), 49.67; 5. L. Miller (Legacy), 49.72; 6. TYLEN PHILLIPS (SMOKY HILL), 50.61; 7. M. Kreidl (Boulder), 50.81; 8. K. Williams (Fort Collins), 50.93

Consolation finalists — 9. S. Benes (Denver East), 51.65; 10. D. Manuello (Greeley West), 51.79; 11. G. Martinez (Fort Collins), 51.81; 12. G. Freeman (Boulder), 51.89; 13. M. Redfearn (Arapahoe), 51.97; 14. JACKSON GURLEY (REGIS JESUIT), 52.03; 15. C. Johnson (Ponderosa), 52.06; 16. J. Holt (Fossil Ridge), 52.15; Alternates: 17. M. Grewe (Cherry Creek), 52.25; 18. H. Foehner (Columbine), 52.53

Other Aurora results: 21. Jack Clouatre (Regis Jesuit), 52.83; 22. Brooks Hauge (Regis Jesuit), 52.88; 24. Will Hawley (Hinkley), 53.45; 27. Garrett Iverson (Smoky Hill), 53.63; 30. Chris McAninch (Regis Jesuit), 53.92; 40. Sean Zoellner (Regis Jesuit), 54.66; 49. John Dennen (Regis Jesuit), 55.26; 50. Jason McMeechan (Cherokee Trail), 55.36; 53. Matthew McNulla (Cherokee Trail), 55.46

100 yard freestyle: Championship finalists — 1. M. Geragthy (Fossil Ridge), 46.32 seconds; 2. L. Gao (Fort Collins), 46.81; 3. B. Donahue (Lewis-Palmer), 46.95; 4. B. Eckerman (Cherry Creek), 47.08; 5. SAM JONES (REGIS JESUIT), 47.19; 6. J. Jang (Cherry Creek), 47.40; T7. DAVID GRIFFITH (HINKLEY), 47.41; T7. J. Leichner (Highlands Ranch), 47.41

Consolation finalists — 9. D. Bensen (Arapahoe), 47.60; 10. J. Ulrich (Ponderosa), 47.85; 11. S. Chappell (Fossil Ridge), 47.93; T12. N. Stephenson (Arapahoe), 48.12; T12. M. Hunter (Fort Collins), 48.12; 14. R. Davis (Broomfield), 48.21; 15. W. Brown (Fairview), 48.25; 16. C. Hayes (Arapahoe), 48.27; Alternates: 17. C. Lofstrom (Rocky Mountain), 48.29; 18. R. MacRenato (Palmer), 48.37

Other Aurora results: 20. Jordan Scott (Smoky Hill), 48.43; 33. Alex Vera (Regis Jesuit), 49.93; 35. Keegan Chatham (Cherokee Trail), 50.86

500 yard freestyle: Championship finalists — 1. H. Lierz (Broomfield), 4 minutes, 37.16 seconds; 2. N. Kenigsberg (Greeley West), 4:38.02; 3. J. Wuthrich (Greeley West), 4:38.05; 4. R. Dauksher (Fossil Ridge), 4:38.46; 5. L. Worlund (Fossil Ridge), 4:38.74; 6. Q. Pierce (Boulder), 4:38.76; 7. D. Griffin (Highlands Ranch), 4:40.27; 8. F. Hayes (Arapahoe), 4:44.82

Consolation finalists — 9. C. Mason (Fossil Ridge), 4:45.73; 10. COBI WOOD (GRANDVIEW), 4:47.17; 11. I. Garcia (Lakewood), 4:47.87; 12. T. McFarland (Denver South), 4:48.01; 13. ELLIOT STEINBERG (REGIS JESUIT), 4:48.77; 14. S. Kauffman (Chatfield), 4:48.95; 15. C. Tobo (Highlands Ranch), 4:49.16; 16. D. Crozier (Chatfield), 4:50.74; Alternates: 17. Sawyer Inglis (Regis Jesuit), 4:51.43; 18. C. Malone (Greeley West), 4:53.76

Other Aurora results: 19. Kadin Denner (Cherokee Trail), 4:54.59; 20. Carlos Almeraz (Smoky Hill), 4:54.90; 22. Logan Strid (Smoky Hill), 4:55.22; 28. Alexander Burkhardt (Smoky Hill), 4:57.38; 41. Hunter Sullivan (Regis Jesuit), 5:00.38; 43. Walker Kurtz (Regis Jesuit), 5:00.67; 48. Spencer Burks (Regis Jesuit), 5:01.80; 49. Jackson Will (Regis Jesuit), 5:04.23