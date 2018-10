Boys Golf: Class 5A state tournament final team, individual results

AURORA | Final team scores and individual results for the 2018 Class 5A boys state golf tournament played Oct. 1-2, 2018, at Colorado Springs Country Club. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2018 CLASS 5A BOYS STATE GOLF TOURNAMENT

Team scores (par 213-213 — 426): 1. Fossil Ridge 229-221 — 450; 2. Lakewood 223-232 — 455; 3. Arapahoe 229-227 — 456; 4. REGIS JESUIT 231-227 — 458; 5. Valor Christian 236-223 — 459; 6. Fairview 236-227 — 463; 7. Highlands Ranch 236-229 — 465; 8. Liberty 234-237 — 471; 9. Cherry Creek 231-244 — 475; 10. CHEROKEE TRAIL 241-235 — 476; 11. Ralston Valley 242-237 — 479; 12. Legacy 247-240 — 487

Top 10 individuals (par 71-71 — 142): 1. Dillon Stewart (Fossil Ridge) 72-66 — 138; 2. Connor Jones (Mountain Range) 68-72 — 140; 3. Ty Findlow (Valor Christian) 74-70 — 144; 4. Ryan Liao (Lakewood) 71-74 — 145; 5. Brandon Bervig (Liberty) 72-74 — 146; 6. Tarek Salem (Highlands Ranch) 73-75 — 148; T7. BO WARDYNSKI (REGIS JESUIT) 77-73 — 150; T7. Jonas Graham (Chaparral) 77-73 — 150; T7. Ryder Heuston (Fairview) 76-74 — 150; T10. CHRIS KENNEDY (SMOKY HILL) 77-74 — 151; T10. Carson Kerr (Grand Junction) 76-75 — 151; T10. Caleb Busta (Arapahoe) 75-76 — 151; T10. Riley Rottschaefer (Arapahoe) 76-75 — 151

Other Aurora individuals: T15. Beam Boonta (Cherokee Trail) 78-75 — 153; T27. Walker Fuller (Regis Jesuit) 74-82 — 156; T29. Eddie Custy (Regis Jesuit) 80-77 — 157; T32. Freddie Ingham (Regis Jesuit) 81-77 — 158; T46. Mason Bernard (Cherokee Trail) 83-78 — 161; T50. Andrew Jang (Cherokee Trail) 80-82 — 162; T54. Alex Chitkoksoong (Grandview) 83-82 — 165; T61. Kenny VanWormer (Grandview) 84-82 — 166

Other individuals: 14. Ryan Sangchompuphen (Denver East) 79-73 — 152; T15. BEAM BOONTA (CHEROKEE TRAIL) 78-75 — 153; T15. Lucas Howell (Liberty) 80-73 — 153; T15. Tyler Mulligan (Chaparral) 77-76 — 153; T15. Owen Cornmesser (Fossil Ridge) 76-77 — 153; T19. William Chadwick (Fairview) 78-76 — 154; T19. Gage Messingham (Ralston Valley) 80-74 — 154; T19. Blake Andersen (Fruita Monument) 80-74 — 154; T19. Jack Tickle (Arapahoe) 78-76 — 154; T23. Elisandro Aragon (Mountain Vista) 79-76 — 155; T23. Grant Hoos (Legacy) 79-76 — 155; T23. Noah DiBiase (Lakewood) 73-82 — 155; T23. Julian Drapela (Mountain Vista) 77-78 — 155; T27. WALKER FULLER (REGIS JESUIT) 74-82 — 156; T27. Cody Deneui (Highlands Ranch) 79-77 — 156; T29. EDDIE CUSTY (REGIS JESUIT) 80-77 — 157; T29. Jake Welch (Valor Christian) 80-77 — 157; T29. Cade Kilkenny (Cherry Creek) 74-83 — 157; T32. FREDDIE INGHAM (REGIS JESUIT) 81-77 — 158; T32. Zach Tyson (Arvada West) 82-76 — 158; T32. Tyler Tyson (Arvada West) 82-76 — 158; T32. Blake Katt (Legend) 79-79 — 158; T32. Max Lange (Lakewood) 79-79 — 158; T32. Grant Alqatami (Boulder) 78-80 — 158; T38. Nick Fallin (Rock Canyon) 82-77 — 159; T38. Carter Kovarik (Cherry Creek) 78-81 — 159; T38. Charlie Wang (Fossil Ridge) 81-78 — 159; T38. Quinn Mosch (Cherry Creek) 79-80 — 159; T42. Jace Wright (Lakewood) 81-79 — 160; T42. Jack Larson (Ralston Valley) 80-80 — 160; T42. Logan Byler (Valor Christian) 82-78 — 160; T42. Brett Reamon (Fairview) 82-78 — 160; T46. MASON BERNARD (CHEROKEE TRAIL) 83-78 — 161; T46. Brendan Fricke (Highlands Ranch) 84-77 — 161; T46. Max Heupel (Chatfield) 82-79 — 161; T46. Jeff Nelson (Prairie View) 82-79 — 161; T50. ANDREW JANG (CHEROKEE TRAIL) 80-82 — 162; T50. Finn Olson (Rock Canyon) 79-83 — 162; 53. Chris Jonell (Arapahoe) 83-81 — 164; T54. ALEX CHITKOKSOONG (GRANDVIEW) 83-82 — 165; T54. Zach Cushman (Castle View) 83-82 — 165; T54. Hendrik Dekoning (Denver East) 83-82 — 165; T54. Ben McCormick (Legacy) 83-82 — 165; T54. Jimmy Asay (Columbine) 86-79 — 165; T54. Ryan Bomareto (Horizon) 84-81 — 165; T54. Jack Leibold (Heritage) 83-82 — 165; T61. KENNY VANWORMER (GRANDVIEW) 84-82 — 166; T61. Preston Gagon (Brighton) 85-81 — 166; T61. Thomas Volpe (Monarch) 80-86 — 166; T64. Ryan Jenson (Broomfield) 82-85 — 167; T64. Trey Kirschner (Ralston Valley) 82-85 — 167; T64. Jaden Park (Boulder) 84-83 — 167; 67. Josh Stouder (Fruita Monument) 85-83 — 168; T68. Noah Vrencur (Fairview) 92-77 — 169; T68. Matt Ammon (Legacy) 85-84 — 169; T68. Ty Nelson (Rocky Mountain) 84-85 — 169; T71. Colin Cazier (Fossil Ridge) 88-82 — 170; T71. Grant Myers (Monarch) 89-81 — 170; 73. Ryan Hilleary (Highlands Ranch) 85-86 — 171; T74. Nick Dinapoli (Chatfield) 87-85 — 172; T74. Tyler Barcelon (Liberty) 82-90 — 172; 76. Ben Lenahan (Ralston Valley) 90-83 — 173; 77. Joseph Ashley (Dakota Ridge) 91-83 — 174; 78. Cormac Arroyo (Legacy) 93-82 — 175; 79. Ryan Kennedy (Legend) 90-87 — 177; T80. Brandon Alvarez (ThunderRidge) 88-94 — 182; T80. Andrew Rankin (Brighton) 91-91 — 182; 82. Matthew Guenther (Horizon) 94-93 — 187; 83. Alex McCoy (Liberty) 91-99 — 190; 84. Cameron Weckerly (Grand Junction) 93-102 — 195